Developer Camp (DEVELOPER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00237201 $ 0.00315245 Κατώτ. 24H $ 0.00237201 Υψηλ. 24H $ 0.00315245 Υψηλή συνέχεια $ 0.00934615 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -3.40% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +13.46%

Developer Camp (DEVELOPER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00247453. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DEVELOPER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00237201 και ενός υψηλού $ 0.00315245, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DEVELOPER είναι $ 0.00934615, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DEVELOPER έχει αλλάξει κατά -3.40% την τελευταία ώρα, -0.41% τις τελευταίες 24 ώρες και +13.46% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Developer Camp (DEVELOPER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.37M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.37M Προμήθεια Κυκλοφορίας 959.28M Συνολικός Όγκος 959,278,859.940553

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Developer Camp είναι $ 2.37M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DEVELOPER είναι 959.28M, με συνολική προσφορά 959278859.940553. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.37M