Πληροφορίες Deployyyyer (DEPLOY) Deployyyyer is a blockchain platform to launch crypto projects/tokens and access promising investment prospects. Deployyyyer is an ERC20 token contract that deploys other ERC20 token contracts. It is a completely decentralised platform with inbuilt security features such as custom taxation, liquidity pool creation, liquidity token locker and native token vesting on Ethereum mainnet and other supported networks. Deployyyyer smart contracts are immutable or non-upgradable EIP-2535 contracts. Επίσημη ιστοσελίδα: https://info.deployyyyer.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.deployyyyer.io/ Αγοράστε DEPLOY τώρα!

Deployyyyer (DEPLOY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Deployyyyer (DEPLOY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 228.95K $ 228.95K $ 228.95K Συνολική προμήθεια: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 988.01M $ 988.01M $ 988.01M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 228.95K $ 228.95K $ 228.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0045899 $ 0.0045899 $ 0.0045899 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00023172 $ 0.00023172 $ 0.00023172 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Deployyyyer (DEPLOY)

Tokenomics Deployyyyer (DEPLOY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Deployyyyer (DEPLOY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DEPLOY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DEPLOY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DEPLOY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DEPLOY token!

