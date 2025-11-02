ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή CV3 είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CV3AI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CV3AI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή CV3 είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CV3AI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CV3AI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CV3AI

Πληροφορίες Τιμής CV3AI

Τι είναι το CV3AI

Whitepaper CV3AI

Επίσημος Ιστότοπος CV3AI

Tokenomics CV3AI

Προβλέψεις Τιμών CV3AI

CV3 Λογότ.

CV3 Τιμή (CV3AI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 CV3AI σε USD

$0.00020529
$0.00020529$0.00020529
-9.80%1D
mexc
USD
CV3 (CV3AI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:08:20 (UTC+8)

CV3 (CV3AI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-9.83%

+10.75%

+10.75%

CV3 (CV3AI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CV3AI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CV3AI είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CV3AI έχει αλλάξει κατά -0.01% την τελευταία ώρα, -9.83% τις τελευταίες 24 ώρες και +10.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CV3 (CV3AI) Πληροφορίες αγοράς

$ 203.24K
$ 203.24K$ 203.24K

--
----

$ 203.24K
$ 203.24K$ 203.24K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CV3 είναι $ 203.24K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CV3AI είναι 990.00M, με συνολική προσφορά 990000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 203.24K

CV3 (CV3AI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από CV3 σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CV3 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CV3 σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από CV3 σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0-9.83%
30 ημέρες$ 0+7.59%
60 Ημέρες$ 0-30.93%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι CV3 (CV3AI)

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

CV3 Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το CV3 (CV3AI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία CV3 (CV3AI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το CV3.

Ελέγξτε την CV3 πρόβλεψη τιμής τώρα!

CV3AI σε Τοπικά Νομίσματα

CV3 (CV3AI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του CV3 (CV3AI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CV3AI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με CV3 (CV3AI)

Πόσο αξίζει το CV3 (CV3AI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CV3AI στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CV3AI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CV3AI σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του CV3;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CV3AI είναι $ 203.24K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CV3AI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CV3AI είναι 990.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CV3AI;
Το CV3AI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CV3AI;
Το CV3AI είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CV3AI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CV3AI είναι -- USD.
Θα ανέβει το CV3AI υψηλότερα φέτος;
Το CV3AI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CV3AI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:08:20 (UTC+8)

