CryptoAutos (AUTOS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00333351 $ 0.00333351 $ 0.00333351 Κατώτ. 24H $ 0.00360083 $ 0.00360083 $ 0.00360083 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00333351$ 0.00333351 $ 0.00333351 Υψηλ. 24H $ 0.00360083$ 0.00360083 $ 0.00360083 Υψηλή συνέχεια $ 0.07346$ 0.07346 $ 0.07346 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00239245$ 0.00239245 $ 0.00239245 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.22% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.28% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -23.28%

CryptoAutos (AUTOS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00349276. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AUTOS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00333351 και ενός υψηλού $ 0.00360083, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AUTOS είναι $ 0.07346, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00239245.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AUTOS έχει αλλάξει κατά -0.22% την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -23.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CryptoAutos (AUTOS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.60M$ 2.60M $ 2.60M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.51M$ 3.51M $ 3.51M Προμήθεια Κυκλοφορίας 740.54M 740.54M 740.54M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CryptoAutos είναι $ 2.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AUTOS είναι 740.54M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.51M