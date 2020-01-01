Cronos ID (CROID) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cronos ID (CROID), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cronos ID (CROID) Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease

The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors.

Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/ Επίσημη ιστοσελίδα: https://cronosid.xyz/ Αγοράστε CROID τώρα!

Cronos ID (CROID) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cronos ID (CROID), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Συνολική προμήθεια: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 158.53M $ 158.53M $ 158.53M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 25.27M $ 25.27M $ 25.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.459239 $ 0.459239 $ 0.459239 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.02506781 $ 0.02506781 $ 0.02506781 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02527996 $ 0.02527996 $ 0.02527996 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cronos ID (CROID)

Tokenomics Cronos ID (CROID): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cronos ID (CROID) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CROID token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CROID token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CROID, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CROID token!

Πρόβλεψη Τιμής CROID Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CROID; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CROID συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CROID Token τώρα!

