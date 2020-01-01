Cortensor (COR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Cortensor (COR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Cortensor (COR) Cortensor is a decentralized AI inference network that leverages distributed computation and open-source models to provide scalable, cost-effective processing for AI tasks and inference. The network is powered by community-driven miners who contribute computational resources and are incentivized for their work. By overcoming the limitations of centralized platforms, Cortensor ensures broad access to advanced AI tools and services while offering flexibility for both Web2 and Web3 integrations. This approach enables businesses and developers to utilize AI capabilities without the high costs associated with traditional, centralized AI providers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.cortensor.network Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.cortensor.network/ Αγοράστε COR τώρα!

Cortensor (COR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Cortensor (COR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.71M $ 6.71M $ 6.71M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 505.00M $ 505.00M $ 505.00M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 13.28M $ 13.28M $ 13.28M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02534804 $ 0.02534804 $ 0.02534804 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0012344 $ 0.0012344 $ 0.0012344 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01328147 $ 0.01328147 $ 0.01328147 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Cortensor (COR)

Tokenomics Cortensor (COR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Cortensor (COR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός COR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα COR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του COR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του COR token!

Πρόβλεψη Τιμής COR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το COR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του COR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του COR Token τώρα!

