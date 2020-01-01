COMDEX (CMDX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το COMDEX (CMDX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες COMDEX (CMDX) What is the project about? Comdex is an interchain DeFi infrastructure layer housing a suite of composable solutions on-chain. What can your token be used for? $CMDX token functions – usage as gas fees, Staking, Governance, Collateralization, LP rewards Comdex dApps cSwap_DEX – Decentralized exchange to swap/ trade, and farm tokens

It uses AMM liquidity pools that brings cross-chain markets and limit orders.

At present: 25 pools are Live with 14+ 2 tokens

Unique concept of Master & Child pools - Liquidity only in child pools are incentivized thru external rewards & Equal Liquidity in master & child pools are incentivized thru internal and external rewards Harbor Protocol / Composite Money $CMST stablecoin – $CMST is an over-collateralized stablecoin backed by Interchain assets

Harbor protocol, the platform to mint $CMST

$HARBOR, governance token of $CMST

HARBOR, not used as collateral to mint $CMST to maintain solvency Commodo – IBC native lending and borrowing platform It introduces the concept of isolated money markets with bridged assets

Επίσημη ιστοσελίδα: https://comdex.one/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://paper.comdex.one/Comdex-Litepaper.pdf

COMDEX (CMDX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για COMDEX (CMDX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 205.26K Συνολική προμήθεια: $ 199.41M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 194.75M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 210.18K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 6.02 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00105401

Tokenomics COMDEX (CMDX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του COMDEX (CMDX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CMDX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CMDX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CMDX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CMDX token!

