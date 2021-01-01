Coinzix Token (ZIX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Coinzix Token (ZIX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Coinzix Token (ZIX) COINZIX is a centralized exchange, launched in 2021, with headquarters in Romania, that says its mission is to “make crypto simple, safe and reliable for everyone, from beginners to experts”'. The ecosystem was built on four key pillars - payment services for fiat and crypto, crypto trading services, crypto-economic services, and community services. The COINZIX project was born during the pandemic years, in an EU country that has a big technological and resource potential, with the goal to “smoothen the transition from FIAT to CRYPTO” and increase the DeFi literacy. While launching the CEX platform, COINZIX also implemented a network of crypto ATMs in all the major cities in Romania, that continues to grow across Europe. Their ZIX native utility token was designed to fuel the technical development of their ecosystem, which would include staking, listing services, crypto ATM maturity, and point-of-sale locations. Some of the key security features COINZIX has integrated are secure software development cycles, Multi-Factor Authentication for all sensitive operations, withdrawal protection, live customer support in Romanian and English, and Four Eyes Principle for high-value transactions. All smart contracts and blockchain assets are line-by-line audited and validated by COINZIX’s industry leader partner. COINZIX is used not only by crypto traders but also by new crypto projects as their Launchpad. ZIX is COINZIX’s decentralized utility token, aimed to power COINZIX’s ecosystem, and specially designed to offer access to specific services available on the COINZIX platform. The ZIX token allows COINZIX stakeholders like customers, users, coaches, business owners, and partners to use it on each product, and to interact within the ecosystem. The functionalities of the ZIX Token will be adapted or extended, depending on the evolution of their platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://coinzix.com Αγοράστε ZIX τώρα!

Coinzix Token (ZIX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Coinzix Token (ZIX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 87.21K $ 87.21K $ 87.21K Συνολική προμήθεια: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 5.76B $ 5.76B $ 5.76B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 90.87K $ 90.87K $ 90.87K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00154266 $ 0.00154266 $ 0.00154266 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Coinzix Token (ZIX)

Tokenomics Coinzix Token (ZIX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Coinzix Token (ZIX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ZIX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ZIX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ZIX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ZIX token!

