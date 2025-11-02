CatSlap (SLAP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01007296$ 0.01007296 $ 0.01007296 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.80% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.11% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.11%

CatSlap (SLAP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SLAP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SLAP είναι $ 0.01007296, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SLAP έχει αλλάξει κατά -0.39% την τελευταία ώρα, -0.80% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.11% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CatSlap (SLAP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.70M$ 3.70M $ 3.70M Προμήθεια Κυκλοφορίας 3.95B 3.95B 3.95B Συνολικός Όγκος 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CatSlap είναι $ 1.94M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SLAP είναι 3.95B, με συνολική προσφορά 7547128957.623448. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.70M