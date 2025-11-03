CacheDrop (CACHE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0000283 $ 0.0000283 $ 0.0000283 Κατώτ. 24H $ 0.00002908 $ 0.00002908 $ 0.00002908 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0000283$ 0.0000283 $ 0.0000283 Υψηλ. 24H $ 0.00002908$ 0.00002908 $ 0.00002908 Υψηλή συνέχεια $ 0.00014666$ 0.00014666 $ 0.00014666 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00002743$ 0.00002743 $ 0.00002743 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.34% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.76% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -8.10%

CacheDrop (CACHE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00002857. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CACHE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0000283 και ενός υψηλού $ 0.00002908, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CACHE είναι $ 0.00014666, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00002743.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CACHE έχει αλλάξει κατά +0.34% την τελευταία ώρα, +0.76% τις τελευταίες 24 ώρες και -8.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CacheDrop (CACHE) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 28.57K$ 28.57K $ 28.57K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.88M 999.88M 999.88M Συνολικός Όγκος 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CacheDrop είναι $ 28.57K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CACHE είναι 999.88M, με συνολική προσφορά 999880289.0938786. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 28.57K