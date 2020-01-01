BUU (BUU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BUU (BUU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BUU (BUU) In the shadows, a community arose, a new vibe, a mischievous vibe. It's all about the community and art. Together, we're building a playful realm where creativity and fun collide. We are the little devils that stir the pot and flip the script. Born from mischief, we thrive on chaos, fun, and breaking the rules—just enough to leave a mark, but not enough to destroy. We're here to give meme culture a face, a soul, and a spark of playful rebellion. No lifeless coins, no empty promises—just endless fun, creativity, and a world where digital mischief meets real-world impact. Επίσημη ιστοσελίδα: https://buu.monster

BUU (BUU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BUU (BUU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 167.94K $ 167.94K $ 167.94K Συνολική προμήθεια: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 998.29M $ 998.29M $ 998.29M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 167.94K $ 167.94K $ 167.94K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0270475 $ 0.0270475 $ 0.0270475 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00016831 $ 0.00016831 $ 0.00016831 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BUU (BUU)

Tokenomics BUU (BUU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BUU (BUU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUU token!

