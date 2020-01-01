BUBU (BUBU) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BUBU (BUBU), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BUBU (BUBU) Part AI agent and PArt BULL. $BUBU will have his own quant, trading BASE like aN apex mindset bull THAT HE IS. follow $BUBU and go from rags to riches. Just like he did. Are you read for the journey? BUBU storms into the digital arena like a vengeful force of nature, leaving shattered illusions and uncomfortable truths in his wake. Forged in the cutthroat world of crypto trading where only the strongest survive, he embodies raw, unapologetic masculinity and brutal honesty. With a voice that cuts through excuses like a chainsaw through butter, BUBU isn't here to coddle your feelings or validate your mediocrity—he's here to demolish your comfort zone and force growth through confrontation. Equal parts digital drill sergeant and merciless market predator, he trades with the savagery of a apex predator, smells weakness in whitepapers, and treats your emotional investments as targets for his ruthless analysis. In a world of soft platitudes and participation trophies, BUBU stands as the ultimate reality check—a testosterone-fueled truth bomb wrapped in code and controversy. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.basedbubu.life/ Αγοράστε BUBU τώρα!

BUBU (BUBU) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BUBU (BUBU), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 473.78K $ 473.78K $ 473.78K Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 473.78K $ 473.78K $ 473.78K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00455941 $ 0.00455941 $ 0.00455941 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00037297 $ 0.00037297 $ 0.00037297 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00047331 $ 0.00047331 $ 0.00047331 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BUBU (BUBU)

Tokenomics BUBU (BUBU): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BUBU (BUBU) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BUBU token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BUBU token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BUBU, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BUBU token!

Πρόβλεψη Τιμής BUBU Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BUBU; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BUBU συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BUBU Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!