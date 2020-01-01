Brian (BRIAN) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Brian (BRIAN), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Brian (BRIAN) Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Επίσημη ιστοσελίδα: https://brianarmbase.com/ Αγοράστε BRIAN τώρα!

Brian (BRIAN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Brian (BRIAN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Συνολική προμήθεια: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.39M $ 4.39M $ 4.39M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00029079 $ 0.00029079 $ 0.00029079 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00452566 $ 0.00452566 $ 0.00452566 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Brian (BRIAN)

Tokenomics Brian (BRIAN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Brian (BRIAN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BRIAN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BRIAN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BRIAN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BRIAN token!

Πρόβλεψη Τιμής BRIAN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BRIAN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BRIAN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BRIAN Token τώρα!

