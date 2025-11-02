BOMET (BOMET) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00062046 $ 0.00062046 $ 0.00062046 Κατώτ. 24H $ 0.00081029 $ 0.00081029 $ 0.00081029 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00062046$ 0.00062046 $ 0.00062046 Υψηλ. 24H $ 0.00081029$ 0.00081029 $ 0.00081029 Υψηλή συνέχεια $ 0.00193848$ 0.00193848 $ 0.00193848 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0003551$ 0.0003551 $ 0.0003551 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -48.06% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -48.06%

BOMET (BOMET) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0006661. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOMET μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00062046 και ενός υψηλού $ 0.00081029, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOMET είναι $ 0.00193848, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0003551.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOMET έχει αλλάξει κατά -0.25% την τελευταία ώρα, -15.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -48.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BOMET (BOMET) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 400.48K$ 400.48K $ 400.48K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 400.48K$ 400.48K $ 400.48K Προμήθεια Κυκλοφορίας 600.00M 600.00M 600.00M Συνολικός Όγκος 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BOMET είναι $ 400.48K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOMET είναι 600.00M, με συνολική προσφορά 600000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 400.48K