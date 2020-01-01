BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BlockCentral Token (BLOC), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BlockCentral Token (BLOC) What is the project about? Stasis Network is a DeFi Fund made up of on-chain digital assets, with a deflationary utility token as its medium of exchange. With a strict focus on execution, Stasis Network is an ecosystem on a mission to enhance deflationary protocols, attract a new audience to the DeFi space, and improve the baseline knowledge for all users. Led by a professional and experienced team. What makes your project unique? Customize your investment strategy: Stasis Network introduces Dynamic Strategies, an innovative way to automate your portfolio. Yield-Generating Treasury: Expertly managed treasury to produce yield to accelerate the growth and development of the network. NFTS Viking Collection: While NFTs remain very popular among users, traditional NFTs are notoriously illiquid and their floor prices too volatile. The market demands more than just jpegs now. Stasis Network will answer that demand for something new. Stasis Network's 'Liquid Decaying NFTs' will provide maximum long-term value while maintaining a more liquid nature that users desire. History of your project. Both founders of the project have been in crypto for over 18 years combined. We have both had previous successful projects that where sold on in the Masternode space. We got together to create Stasis Network as we seen a great opening for this kind of project. What’s next for your project? StasisU: Stasis Network is a hub of education and curated content providing an incentivized 'Educate 2 Earn' (E2E) platform. Users will gain knowledge in Stasis Network, partner protocols, and the cryptocurrency industry overall, actively creating our 'Smart Network for Smart Users.' What can your token be used for? STS is a utility token that can be used to interact with the contract via our Dapp. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.blockcentral.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.blockcentral.io/blockcentral Αγοράστε BLOC τώρα!

BlockCentral Token (BLOC) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BlockCentral Token (BLOC), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 134.50K $ 134.50K $ 134.50K Συνολική προμήθεια: $ 64.18M $ 64.18M $ 64.18M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 64.18M $ 64.18M $ 64.18M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 134.50K $ 134.50K $ 134.50K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.02182127 $ 0.02182127 $ 0.02182127 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00205911 $ 0.00205911 $ 0.00205911 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00209571 $ 0.00209571 $ 0.00209571 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BlockCentral Token (BLOC)

Tokenomics BlockCentral Token (BLOC): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BlockCentral Token (BLOC) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLOC token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLOC token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLOC, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLOC token!

Πρόβλεψη Τιμής BLOC

