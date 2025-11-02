ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Bitecoin είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BITE σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BITE εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BITE

Πληροφορίες Τιμής BITE

Τι είναι το BITE

Επίσημος Ιστότοπος BITE

Tokenomics BITE

Προβλέψεις Τιμών BITE

Bitecoin Λογότ.

Bitecoin Τιμή (BITE)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 BITE σε USD

$0.00022373
$0.00022373$0.00022373
0.00%1D
mexc
USD
Bitecoin (BITE) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:54:26 (UTC+8)

Bitecoin (BITE) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.051432
$ 0.051432$ 0.051432

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bitecoin (BITE) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BITE μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BITE είναι $ 0.051432, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BITE έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Bitecoin (BITE) Πληροφορίες αγοράς

$ 94.12K
$ 94.12K$ 94.12K

--
----

$ 94.12K
$ 94.12K$ 94.12K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Bitecoin είναι $ 94.12K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BITE είναι 420.69M, με συνολική προσφορά 420690000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 94.12K

Bitecoin (BITE) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Bitecoin σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bitecoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bitecoin σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Bitecoin σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-6.90%
60 Ημέρες$ 0-14.94%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Bitecoin (BITE)

Bitecoin is your shortcut to bitcoin with that etf polish. Real BTC exposure, none of the cold wallet drama. Real market moves, but tighter, smarter, faster.This ain’t some random alt. it’s BTC dna with etf armor. Bitecoin moves with BTC, but smoother, cleaner, no stress. it’s giving secure gains with main character energy. And today? it’s proving that bite-sized might be better than the whole bag. Don’t just watch the charts. be the move.Mint the moment. hold the future.

Bitecoin (BITE) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Bitecoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Bitecoin (BITE) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Bitecoin (BITE) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Bitecoin.

Ελέγξτε την Bitecoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

BITE σε Τοπικά Νομίσματα

Bitecoin (BITE) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Bitecoin (BITE) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BITE token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Bitecoin (BITE)

Πόσο αξίζει το Bitecoin (BITE) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BITE στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BITE σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BITE σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Bitecoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BITE είναι $ 94.12K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BITE;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BITE είναι 420.69M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BITE;
Το BITE πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.051432 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BITE;
Το BITE είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BITE;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BITE είναι -- USD.
Θα ανέβει το BITE υψηλότερα φέτος;
Το BITE μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BITE πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Bitecoin (BITE) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

