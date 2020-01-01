Bit2Me (B2M) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bit2Me (B2M), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bit2Me (B2M) Receive, store, send, buy, sell, and use cryptocurrencies (such as Bitcoin or Ethereum) and traditional money easily, quickly, and securely. Bank 3.0? No, this is better! The Bit2Me freedom formula is: Cryptocurrencies + Traditional Money + Debit Mastercard Cryptocard + Shared IBAN + Payments between friends + Simple Exchanges. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bit2me.com/ Αγοράστε B2M τώρα!

Bit2Me (B2M) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bit2Me (B2M), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 43.00M $ 43.00M $ 43.00M Συνολική προμήθεια: $ 4.95B $ 4.95B $ 4.95B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.96B $ 2.96B $ 2.96B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 71.92M $ 71.92M $ 71.92M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.300665 $ 0.300665 $ 0.300665 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01454215 $ 0.01454215 $ 0.01454215 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bit2Me (B2M)

Tokenomics Bit2Me (B2M): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bit2Me (B2M) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός B2M token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα B2M token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του B2M, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του B2M token!

