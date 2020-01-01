BaseCTO (CTO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BaseCTO (CTO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BaseCTO (CTO) Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network.​​ Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential.​ ​Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.basecto.fun/ Αγοράστε CTO τώρα!

BaseCTO (CTO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BaseCTO (CTO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 26.25K $ 26.25K $ 26.25K Συνολική προμήθεια: $ 956.75M $ 956.75M $ 956.75M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 584.70M $ 584.70M $ 584.70M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 42.95K $ 42.95K $ 42.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0031371 $ 0.0031371 $ 0.0031371 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BaseCTO (CTO)

Tokenomics BaseCTO (CTO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BaseCTO (CTO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CTO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CTO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CTO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CTO token!

Πρόβλεψη Τιμής CTO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CTO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CTO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CTO Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!