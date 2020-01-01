Bangkit (BKIT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bangkit (BKIT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it's driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens. The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership. Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bangkit.meme/

Bangkit (BKIT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bangkit (BKIT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 40.90K $ 40.90K $ 40.90K Συνολική προμήθεια: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 40.90K $ 40.90K $ 40.90K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bangkit (BKIT)

Tokenomics Bangkit (BKIT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bangkit (BKIT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BKIT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BKIT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BKIT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BKIT token!

Πρόβλεψη Τιμής BKIT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BKIT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BKIT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BKIT Token τώρα!

