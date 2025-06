Τι είναι Aros (AROS)

Introducing Aros ($AROS) — the first Stablecoin Meme Token on Ethereum! Aros is the loyal dog of Circle’s USDC, bringing stability and fun together in the world of memecoins. While other tokens chase hype, $AROS stands firm with a unique concept: a meme token inspired by the most trusted stablecoin in crypto. Built for the community, Aros is 0 tax, with liquidity burned and the contract fully renounced, ensuring true decentralization and safety. Whether you're a USDC believer or just love dog-themed tokens, $AROS is ready to fetch attention across the meme space. Join the stable revolution and ride with the first dog of USDC — Aros!

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Aros (AROS) Πόρος Επίσημος ιστότοπος

Aros (AROS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Aros (AROS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του AROS token τώρα!