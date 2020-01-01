Aria (ARIA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Aria (ARIA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Aria (ARIA) Aria is the world’s FIRST 3D AI virtual human to livestream and interact with a live audience on Twitch — made possible by SynchroVerse's patented technology and all-star team of developers, animators, and designers! Unlike any other AI VTuber or influencer, Aria is an evolving digital entity brought to life with hyperrealistic 3D visuals and fluid, lifelike animations. Every gesture, every expression, and every move is powered by advanced rendering techniques and a built-in library of animations that adapt in real-time to her environment and your interactions. Επίσημη ιστοσελίδα: https://aria.show Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.synchroverse.ai Αγοράστε ARIA τώρα!

Aria (ARIA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Aria (ARIA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 862.11K $ 862.11K $ 862.11K Συνολική προμήθεια: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 899.72M $ 899.72M $ 899.72M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 958.11K $ 958.11K $ 958.11K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00355226 $ 0.00355226 $ 0.00355226 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00013968 $ 0.00013968 $ 0.00013968 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00095794 $ 0.00095794 $ 0.00095794 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Aria (ARIA)

Tokenomics Aria (ARIA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Aria (ARIA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ARIA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ARIA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ARIA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ARIA token!

Πρόβλεψη Τιμής ARIA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ARIA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ARIA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

