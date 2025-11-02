APX (APX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.240282 $ 0.240282 $ 0.240282 Κατώτ. 24H $ 0.245924 $ 0.245924 $ 0.245924 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.240282$ 0.240282 $ 0.240282 Υψηλ. 24H $ 0.245924$ 0.245924 $ 0.245924 Υψηλή συνέχεια $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00007159$ 0.00007159 $ 0.00007159 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.23% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -79.73% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -79.73%

APX (APX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.242773. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές APX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.240282 και ενός υψηλού $ 0.245924, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του APX είναι $ 2.42, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00007159.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το APX έχει αλλάξει κατά +0.23% την τελευταία ώρα, -1.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -79.73% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

APX (APX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.11M$ 9.11M $ 9.11M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 965.91M$ 965.91M $ 965.91M Προμήθεια Κυκλοφορίας 37.47M 37.47M 37.47M Συνολικός Όγκος 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του APX είναι $ 9.11M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του APX είναι 37.47M, με συνολική προσφορά 3975255603.427746. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 965.91M