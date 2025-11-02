aiPump (AIPUMP) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.04072074$ 0.04072074 $ 0.04072074 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -5.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +61.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +61.96%

aiPump (AIPUMP) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AIPUMP μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AIPUMP είναι $ 0.04072074, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AIPUMP έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, -5.00% τις τελευταίες 24 ώρες και +61.96% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

aiPump (AIPUMP) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 161.54K$ 161.54K $ 161.54K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 385.84K$ 385.84K $ 385.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 418.67M 418.67M 418.67M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του aiPump είναι $ 161.54K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AIPUMP είναι 418.67M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 385.84K