Agentic Studio (AGENTIC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00392338 $ 0.00392338 $ 0.00392338 Κατώτ. 24H $ 0.00396602 $ 0.00396602 $ 0.00396602 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00392338$ 0.00392338 $ 0.00392338 Υψηλ. 24H $ 0.00396602$ 0.00396602 $ 0.00396602 Υψηλή συνέχεια $ 0.01998756$ 0.01998756 $ 0.01998756 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00388743$ 0.00388743 $ 0.00388743 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.59% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10%

Agentic Studio (AGENTIC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0039533. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές AGENTIC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00392338 και ενός υψηλού $ 0.00396602, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του AGENTIC είναι $ 0.01998756, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00388743.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το AGENTIC έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.59% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Agentic Studio (AGENTIC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 19.77K$ 19.77K $ 19.77K Προμήθεια Κυκλοφορίας 5.00M 5.00M 5.00M Συνολικός Όγκος 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Agentic Studio είναι $ 19.77K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του AGENTIC είναι 5.00M, με συνολική προσφορά 5000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.77K