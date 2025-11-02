ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Portal To Bitcoin είναι 0.02885 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PTB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PTB εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Portal To Bitcoin είναι 0.02885 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PTB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PTB εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PTB

Πληροφορίες Τιμής PTB

Τι είναι το PTB

Whitepaper PTB

Επίσημος Ιστότοπος PTB

Tokenomics PTB

Προβλέψεις Τιμών PTB

Ιστορικό PTB

Οδηγός Αγοράς PTB

Μετατροπέας νομίσματος PTB-σε-Fiat

Spot PTB

PTB Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Portal To Bitcoin Λογότ.

Τιμή Portal To Bitcoin(PTB)

Live Τιμή 1 PTB σε USD

$0.02885
$0.02885$0.02885
-2.23%1D
USD
Portal To Bitcoin (PTB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:32:21 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256
Κατώτ. 24H
$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018
Υψηλ. 24H

$ 0.0256
$ 0.0256$ 0.0256

$ 0.03018
$ 0.03018$ 0.03018

$ 0.08213221598557312
$ 0.08213221598557312$ 0.08213221598557312

$ 0.023917348960866256
$ 0.023917348960866256$ 0.023917348960866256

-0.35%

-2.23%

-9.82%

-9.82%

Portal To Bitcoin (PTB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.02885. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PTB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0256 και ενός υψηλού $ 0.03018, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PTB είναι $ 0.08213221598557312, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.023917348960866256.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PTB έχει αλλάξει κατά -0.35% την τελευταία ώρα, -2.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.82% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Portal To Bitcoin (PTB) Πληροφορίες αγοράς

No.494

$ 50.12M
$ 50.12M$ 50.12M

$ 80.92K
$ 80.92K$ 80.92K

$ 242.34M
$ 242.34M$ 242.34M

1.74B
1.74B 1.74B

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

5,258,400,000
5,258,400,000 5,258,400,000

20.68%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Portal To Bitcoin είναι $ 50.12M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 80.92K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PTB είναι 1.74B, με συνολική προσφορά 5258400000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 242.34M

Portal To Bitcoin (PTB) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Portal To Bitcoin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000658-2.23%
30 ημέρες$ -0.02682-48.18%
60 Ημέρες$ -0.01194-29.28%
90 Ημέρες$ +0.01885+188.50%
Portal To Bitcoin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PTB κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000658 (-2.23%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Portal To Bitcoin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02682 (-48.18%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Portal To Bitcoin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PTB άλλαξε κατά $ -0.01194 (-29.28%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Portal To Bitcoin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.01885 (+188.50%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Portal To Bitcoin (PTB);

Ελέγξτε τώρα τη Portal To Bitcoin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Portal To Bitcoin (PTB)

PortalToBitcoin introduces an innovative non-custodial cross-chain infrastructure designed to enable secure, efficient, and trust-minimized trading between Bitcoin and other blockchains such as Ethereum and Solana. The core of PortalToBitcoin’s infrastructure is powered by its proprietary BitScaler technology, an advanced framework developed specifically to scale Bitcoin transactions effectively and sustainably, thereby enhancing its capacity to support decentralized finance (DeFi) and broader blockchain applications.

Portal To Bitcoin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Portal To Bitcoinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPTB τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPortal To Bitcoin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Portal To Bitcoin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Portal To Bitcoin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Portal To Bitcoin (PTB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Portal To Bitcoin (PTB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Portal To Bitcoin.

Ελέγξτε την Portal To Bitcoin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Portal To Bitcoin (PTB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Portal To Bitcoin (PTB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PTB token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Portal To Bitcoin (PTB)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Portal To Bitcoin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Portal To Bitcoin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Portal To Bitcoin Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Portal To Bitcoin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Portal To Bitcoin
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Portal To Bitcoin

Πόσο αξίζει το Portal To Bitcoin (PTB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PTB στο USD είναι 0.02885 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PTB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PTB σε USD είναι $ 0.02885. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Portal To Bitcoin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PTB είναι $ 50.12M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PTB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PTB είναι 1.74B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PTB;
Το PTB πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.08213221598557312 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PTB;
Το PTB είχε τιμή ATL ύψους 0.023917348960866256 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PTB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PTB είναι $ 80.92K USD.
Θα ανέβει το PTB υψηλότερα φέτος;
Το PTB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PTB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:32:21 (UTC+8)

Portal To Bitcoin (PTB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

