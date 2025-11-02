ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Aeonix Network είναι 0.180232 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ONIX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ONIX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ONIX

Πληροφορίες Τιμής ONIX

Τι είναι το ONIX

Whitepaper ONIX

Επίσημος Ιστότοπος ONIX

Tokenomics ONIX

Προβλέψεις Τιμών ONIX

Aeonix Network Λογότ.

Aeonix Network Τιμή (ONIX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 ONIX σε USD

$0.180232
$0.180232
0.00%1D
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
Aeonix Network (ONIX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:40:26 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.267455
$ 0.267455

$ 0.158635
$ 0.158635

--

--

0.00%

0.00%

Aeonix Network (ONIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.180232. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONIX είναι $ 0.267455, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.158635.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONIX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Πληροφορίες αγοράς

$ 2.51M
$ 2.51M

--
----

$ 8.47M
$ 8.47M

13.94M
13.94M

47,000,000.0
47,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aeonix Network είναι $ 2.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONIX είναι 13.94M, με συνολική προσφορά 47000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.47M

Aeonix Network (ONIX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Aeonix Network σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aeonix Network σε USD ήταν $ -0.0286007817.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aeonix Network σε USD ήταν $ -0.0332219122.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Aeonix Network σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0286007817-15.86%
60 Ημέρες$ -0.0332219122-18.43%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Aeonix Network (ONIX) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Aeonix Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Aeonix Network (ONIX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Aeonix Network (ONIX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Aeonix Network.

Ελέγξτε την Aeonix Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

ONIX σε Τοπικά Νομίσματα

Aeonix Network (ONIX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Aeonix Network (ONIX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ONIX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Aeonix Network (ONIX)

Πόσο αξίζει το Aeonix Network (ONIX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ONIX στο USD είναι 0.180232 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ONIX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ONIX σε USD είναι $ 0.180232. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Aeonix Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ONIX είναι $ 2.51M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ONIX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ONIX είναι 13.94M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ONIX;
Το ONIX πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.267455 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ONIX;
Το ONIX είχε τιμή ATL ύψους 0.158635 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ONIX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ONIX είναι -- USD.
Θα ανέβει το ONIX υψηλότερα φέτος;
Το ONIX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ONIX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 20:40:26 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,806.90

$3,873.04

$0.03010

$185.58

$1,452.99

$110,806.90

$3,873.04

$185.58

$88.74

$2.5398

