Aeonix Network (ONIX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Χαμηλότερη τιμή $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Aeonix Network (ONIX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.180232. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ONIX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ONIX είναι $ 0.267455, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.158635.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ONIX έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Προμήθεια Κυκλοφορίας 13.94M 13.94M 13.94M Συνολικός Όγκος 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Aeonix Network είναι $ 2.51M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ONIX είναι 13.94M, με συνολική προσφορά 47000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.47M