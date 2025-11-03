ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή yieldbasis είναι 0.5755 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YB εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή yieldbasis είναι 0.5755 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο YB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής YB εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το YB

Πληροφορίες Τιμής YB

Τι είναι το YB

Whitepaper YB

Επίσημος Ιστότοπος YB

Tokenomics YB

Προβλέψεις Τιμών YB

Ιστορικό YB

Οδηγός Αγοράς YB

Μετατροπέας νομίσματος YB-σε-Fiat

Spot YB

YB Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

yieldbasis Λογότ.

Τιμή yieldbasis(YB)

Live Τιμή 1 YB σε USD

$0.5755
$0.5755$0.5755
-0.96%1D
USD
yieldbasis (YB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:58:06 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.5576
$ 0.5576$ 0.5576
Κατώτ. 24H
$ 0.6341
$ 0.6341$ 0.6341
Υψηλ. 24H

$ 0.5576
$ 0.5576$ 0.5576

$ 0.6341
$ 0.6341$ 0.6341

$ 0.9394352030918264
$ 0.9394352030918264$ 0.9394352030918264

$ 0.35919482061601
$ 0.35919482061601$ 0.35919482061601

-1.07%

-0.96%

-1.70%

-1.70%

yieldbasis (YB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.5755. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές YB μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.5576 και ενός υψηλού $ 0.6341, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του YB είναι $ 0.9394352030918264, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.35919482061601.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το YB έχει αλλάξει κατά -1.07% την τελευταία ώρα, -0.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

yieldbasis (YB) Πληροφορίες αγοράς

No.494

$ 50.60M
$ 50.60M$ 50.60M

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

$ 575.50M
$ 575.50M$ 575.50M

87.92M
87.92M 87.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

8.79%

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του yieldbasis είναι $ 50.60M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.63M. Η κυκλοφορούσα προσφορά του YB είναι 87.92M, με συνολική προσφορά 700000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 575.50M

yieldbasis (YB) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών yieldbasis για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.005578-0.96%
30 ημέρες$ +0.1755+43.87%
60 Ημέρες$ +0.1755+43.87%
90 Ημέρες$ +0.1755+43.87%
yieldbasis Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το YB κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.005578 (-0.96%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

yieldbasis Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.1755 (+43.87%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

yieldbasis Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το YB άλλαξε κατά $ +0.1755 (+43.87%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

yieldbasis Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.1755 (+43.87%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του yieldbasis (YB);

Ελέγξτε τώρα τη yieldbasis σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι yieldbasis (YB)

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των yieldbasisεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεYB τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοyieldbasis ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας yieldbasis ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

yieldbasis Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το yieldbasis (YB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία yieldbasis (YB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το yieldbasis.

Ελέγξτε την yieldbasis πρόβλεψη τιμής τώρα!

yieldbasis (YB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του yieldbasis (YB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του YB token τώρα!

Πώς να αγοράσετε yieldbasis (YB)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε yieldbasis? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα yieldbasis στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

YB σε Τοπικά Νομίσματα

1 yieldbasis(YB) σε VND
15,144.2825
1 yieldbasis(YB) σε AUD
A$0.87476
1 yieldbasis(YB) σε GBP
0.43738
1 yieldbasis(YB) σε EUR
0.49493
1 yieldbasis(YB) σε USD
$0.5755
1 yieldbasis(YB) σε MYR
RM2.411345
1 yieldbasis(YB) σε TRY
24.171
1 yieldbasis(YB) σε JPY
¥88.0515
1 yieldbasis(YB) σε ARS
ARS$825.68136
1 yieldbasis(YB) σε RUB
46.264445
1 yieldbasis(YB) σε INR
51.087135
1 yieldbasis(YB) σε IDR
Rp9,591.66283
1 yieldbasis(YB) σε PHP
33.776095
1 yieldbasis(YB) σε EGP
￡E.27.0485
1 yieldbasis(YB) σε BRL
R$3.090435
1 yieldbasis(YB) σε CAD
C$0.8057
1 yieldbasis(YB) σε BDT
70.13043
1 yieldbasis(YB) σε NGN
831.64354
1 yieldbasis(YB) σε COP
$2,213.459325
1 yieldbasis(YB) σε ZAR
R.9.996435
1 yieldbasis(YB) σε UAH
24.050145
1 yieldbasis(YB) σε TZS
T.Sh.1,410.53899
1 yieldbasis(YB) σε VES
Bs127.1855
1 yieldbasis(YB) σε CLP
$540.97
1 yieldbasis(YB) σε PKR
Rs162.5212
1 yieldbasis(YB) σε KZT
303.85249
1 yieldbasis(YB) σε THB
฿18.54261
1 yieldbasis(YB) σε TWD
NT$17.719645
1 yieldbasis(YB) σε AED
د.إ2.112085
1 yieldbasis(YB) σε CHF
Fr0.4604
1 yieldbasis(YB) σε HKD
HK$4.471635
1 yieldbasis(YB) σε AMD
֏219.48419
1 yieldbasis(YB) σε MAD
.د.م5.311865
1 yieldbasis(YB) σε MXN
$10.68128
1 yieldbasis(YB) σε SAR
ريال2.158125
1 yieldbasis(YB) σε ETB
Br88.414065
1 yieldbasis(YB) σε KES
KSh74.14742
1 yieldbasis(YB) σε JOD
د.أ0.4080295
1 yieldbasis(YB) σε PLN
2.11784
1 yieldbasis(YB) σε RON
лв2.537955
1 yieldbasis(YB) σε SEK
kr5.461495
1 yieldbasis(YB) σε BGN
лв0.972595
1 yieldbasis(YB) σε HUF
Ft192.34361
1 yieldbasis(YB) σε CZK
12.137295
1 yieldbasis(YB) σε KWD
د.ك0.1755275
1 yieldbasis(YB) σε ILS
1.870375
1 yieldbasis(YB) σε BOB
Bs3.965195
1 yieldbasis(YB) σε AZN
0.97835
1 yieldbasis(YB) σε TJS
SM5.28309
1 yieldbasis(YB) σε GEL
1.559605
1 yieldbasis(YB) σε AOA
Kz527.497545
1 yieldbasis(YB) σε BHD
.د.ب0.2158125
1 yieldbasis(YB) σε BMD
$0.5755
1 yieldbasis(YB) σε DKK
kr3.723485
1 yieldbasis(YB) σε HNL
L15.08961
1 yieldbasis(YB) σε MUR
26.32337
1 yieldbasis(YB) σε NAD
$9.950395
1 yieldbasis(YB) σε NOK
kr5.82406
1 yieldbasis(YB) σε NZD
$1.00137
1 yieldbasis(YB) σε PAB
B/.0.5755
1 yieldbasis(YB) σε PGK
K2.4171
1 yieldbasis(YB) σε QAR
ر.ق2.089065
1 yieldbasis(YB) σε RSD
дин.58.16003
1 yieldbasis(YB) σε UZS
soʻm6,851.18938
1 yieldbasis(YB) σε ALL
L48.048495
1 yieldbasis(YB) σε ANG
ƒ1.030145
1 yieldbasis(YB) σε AWG
ƒ1.030145
1 yieldbasis(YB) σε BBD
$1.151
1 yieldbasis(YB) σε BAM
KM0.96684
1 yieldbasis(YB) σε BIF
Fr1,682.1865
1 yieldbasis(YB) σε BND
$0.742395
1 yieldbasis(YB) σε BSD
$0.5755
1 yieldbasis(YB) σε JMD
$92.108775
1 yieldbasis(YB) σε KHR
2,302
1 yieldbasis(YB) σε KMF
Fr245.163
1 yieldbasis(YB) σε LAK
12,510.869315
1 yieldbasis(YB) σε LKR
රු174.71029
1 yieldbasis(YB) σε MDL
L9.766235
1 yieldbasis(YB) σε MGA
Ar2,580.71465
1 yieldbasis(YB) σε MOP
P4.59249
1 yieldbasis(YB) σε MVR
8.80515
1 yieldbasis(YB) σε MWK
MK995.67255
1 yieldbasis(YB) σε MZN
MT36.77445
1 yieldbasis(YB) σε NPR
रु81.39872
1 yieldbasis(YB) σε PYG
4,052.671
1 yieldbasis(YB) σε RWF
Fr833.8995
1 yieldbasis(YB) σε SBD
$4.736365
1 yieldbasis(YB) σε SCR
8.42532
1 yieldbasis(YB) σε SRD
$22.15675
1 yieldbasis(YB) σε SVC
$5.01836
1 yieldbasis(YB) σε SZL
L9.950395
1 yieldbasis(YB) σε TMT
m2.01425
1 yieldbasis(YB) σε TND
د.ت1.694272
1 yieldbasis(YB) σε TTD
$3.884625
1 yieldbasis(YB) σε UGX
Sh1,998.136
1 yieldbasis(YB) σε XAF
Fr325.1575
1 yieldbasis(YB) σε XCD
$1.55385
1 yieldbasis(YB) σε XOF
Fr325.1575
1 yieldbasis(YB) σε XPF
Fr58.701
1 yieldbasis(YB) σε BWP
P7.705945
1 yieldbasis(YB) σε BZD
$1.151
1 yieldbasis(YB) σε CVE
$54.701275
1 yieldbasis(YB) σε DJF
Fr101.8635
1 yieldbasis(YB) σε DOP
$36.86653
1 yieldbasis(YB) σε DZD
د.ج74.797735
1 yieldbasis(YB) σε FJD
$1.317895
1 yieldbasis(YB) σε GNF
Fr4,960.81
1 yieldbasis(YB) σε GTQ
Q4.39682
1 yieldbasis(YB) σε GYD
$120.066565
1 yieldbasis(YB) σε ISK
kr71.362

yieldbasis Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του yieldbasis, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος yieldbasis
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με yieldbasis

Πόσο αξίζει το yieldbasis (YB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή YB στο USD είναι 0.5755 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή YB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του YB σε USD είναι $ 0.5755. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του yieldbasis;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το YB είναι $ 50.60M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του YB είναι 87.92M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του YB;
Το YB πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.9394352030918264 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του YB;
Το YB είχε τιμή ATL ύψους 0.35919482061601 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του YB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το YB είναι $ 1.63M USD.
Θα ανέβει το YB υψηλότερα φέτος;
Το YB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την YB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:58:06 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής YB-σε-USD

Ποσό

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0.5755 USD

Συναλλαγή YB

YB/USDT
$0.5755
$0.5755$0.5755
-1.06%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,163.30
$110,163.30$110,163.30

+0.04%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,856.88
$3,856.88$3,856.88

+0.09%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02743
$0.02743$0.02743

+4.25%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.20
$184.20$184.20

+0.22%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2157
$1.2157$1.2157

-3.66%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,163.30
$110,163.30$110,163.30

+0.04%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,856.88
$3,856.88$3,856.88

+0.09%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.20
$184.20$184.20

+0.22%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$89.01
$89.01$89.01

+0.46%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4975
$2.4975$2.4975

-0.09%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0572
$0.0572$0.0572

+14.40%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05507
$0.05507$0.05507

+175.35%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08509
$0.08509$0.08509

+3.00%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

DGGO Λογότ.

DGGO

DGGO

$0.000001083
$0.000001083$0.000001083

+802.50%

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003000
$0.000000003000$0.000000003000

+589.65%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000730
$0.0000730$0.0000730

+189.68%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01760
$0.01760$0.01760

+120.00%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002174
$0.0000000000002174$0.0000000000002174

+65.32%