Η σημερινή ζωντανή τιμή OroBit είναι 2.0337 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο XRB σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής XRB εύκολα στη MEXC τώρα.

OroBit Λογότ.

Τιμή OroBit(XRB)

Live Τιμή 1 XRB σε USD

$2.0337
$2.0337$2.0337
+0.18%1D
USD
OroBit (XRB) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
OroBit (XRB) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 1.9347
$ 1.9347$ 1.9347
Κατώτ. 24H
$ 2.0354
$ 2.0354$ 2.0354
Υψηλ. 24H

$ 1.9347
$ 1.9347$ 1.9347

$ 2.0354
$ 2.0354$ 2.0354

--
----

--
----

+0.39%

+0.18%

+14.78%

+14.78%

OroBit (XRB) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 2.0337. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές XRB μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.9347 και ενός υψηλού $ 2.0354, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του XRB είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το XRB έχει αλλάξει κατά +0.39% την τελευταία ώρα, +0.18% τις τελευταίες 24 ώρες και +14.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

OroBit (XRB) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 80.74K
$ 80.74K$ 80.74K

$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του OroBit είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 80.74K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του XRB είναι --, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.02B

OroBit (XRB) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών OroBit για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.003654+0.18%
30 ημέρες$ +0.9545+88.44%
60 Ημέρες$ +1.2597+162.75%
90 Ημέρες$ +1.5337+306.74%
OroBit Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το XRB κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.003654 (+0.18%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

OroBit Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.9545 (+88.44%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

OroBit Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το XRB άλλαξε κατά $ +1.2597 (+162.75%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

OroBit Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +1.5337 (+306.74%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του OroBit (XRB);

Ελέγξτε τώρα τη OroBit σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι OroBit (XRB)

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των OroBitεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεXRB τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOroBit ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας OroBit ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

OroBit Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το OroBit (XRB) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία OroBit (XRB) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το OroBit.

Ελέγξτε την OroBit πρόβλεψη τιμής τώρα!

OroBit (XRB) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του OroBit (XRB) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του XRB token τώρα!

Πώς να αγοράσετε OroBit (XRB)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε OroBit? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα OroBit στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

XRB σε Τοπικά Νομίσματα

1 OroBit(XRB) σε VND
53,516.8155
1 OroBit(XRB) σε AUD
A$3.091224
1 OroBit(XRB) σε GBP
1.545612
1 OroBit(XRB) σε EUR
1.748982
1 OroBit(XRB) σε USD
$2.0337
1 OroBit(XRB) σε MYR
RM8.521203
1 OroBit(XRB) σε TRY
85.4154
1 OroBit(XRB) σε JPY
¥311.1561
1 OroBit(XRB) σε ARS
ARS$2,917.790064
1 OroBit(XRB) σε RUB
163.489143
1 OroBit(XRB) σε INR
180.531549
1 OroBit(XRB) σε IDR
Rp33,894.986442
1 OroBit(XRB) σε PHP
119.357853
1 OroBit(XRB) σε EGP
￡E.95.5839
1 OroBit(XRB) σε BRL
R$10.920969
1 OroBit(XRB) σε CAD
C$2.84718
1 OroBit(XRB) σε BDT
247.826682
1 OroBit(XRB) σε NGN
2,938.859196
1 OroBit(XRB) σε COP
$7,821.915255
1 OroBit(XRB) σε ZAR
R.35.325369
1 OroBit(XRB) σε UAH
84.988323
1 OroBit(XRB) σε TZS
T.Sh.4,984.558026
1 OroBit(XRB) σε VES
Bs449.4477
1 OroBit(XRB) σε CLP
$1,911.678
1 OroBit(XRB) σε PKR
Rs574.31688
1 OroBit(XRB) σε KZT
1,073.752926
1 OroBit(XRB) σε THB
฿65.525814
1 OroBit(XRB) σε TWD
NT$62.617623
1 OroBit(XRB) σε AED
د.إ7.463679
1 OroBit(XRB) σε CHF
Fr1.62696
1 OroBit(XRB) σε HKD
HK$15.801849
1 OroBit(XRB) σε AMD
֏775.612506
1 OroBit(XRB) σε MAD
.د.م18.771051
1 OroBit(XRB) σε MXN
$37.745472
1 OroBit(XRB) σε SAR
ريال7.626375
1 OroBit(XRB) σε ETB
Br312.437331
1 OroBit(XRB) σε KES
KSh262.021908
1 OroBit(XRB) σε JOD
د.أ1.4418933
1 OroBit(XRB) σε PLN
7.484016
1 OroBit(XRB) σε RON
лв8.968617
1 OroBit(XRB) σε SEK
kr19.299813
1 OroBit(XRB) σε BGN
лв3.436953
1 OroBit(XRB) σε HUF
Ft679.703214
1 OroBit(XRB) σε CZK
42.890733
1 OroBit(XRB) σε KWD
د.ك0.6202785
1 OroBit(XRB) σε ILS
6.609525
1 OroBit(XRB) σε BOB
Bs14.012193
1 OroBit(XRB) σε AZN
3.45729
1 OroBit(XRB) σε TJS
SM18.669366
1 OroBit(XRB) σε GEL
5.511327
1 OroBit(XRB) σε AOA
Kz1,864.069083
1 OroBit(XRB) σε BHD
.د.ب0.7626375
1 OroBit(XRB) σε BMD
$2.0337
1 OroBit(XRB) σε DKK
kr13.158039
1 OroBit(XRB) σε HNL
L53.323614
1 OroBit(XRB) σε MUR
93.021438
1 OroBit(XRB) σε NAD
$35.162673
1 OroBit(XRB) σε NOK
kr20.581044
1 OroBit(XRB) σε NZD
$3.538638
1 OroBit(XRB) σε PAB
B/.2.0337
1 OroBit(XRB) σε PGK
K8.54154
1 OroBit(XRB) σε QAR
ر.ق7.382331
1 OroBit(XRB) σε RSD
дин.205.525722
1 OroBit(XRB) σε UZS
soʻm24,210.710412
1 OroBit(XRB) σε ALL
L169.793613
1 OroBit(XRB) σε ANG
ƒ3.640323
1 OroBit(XRB) σε AWG
ƒ3.640323
1 OroBit(XRB) σε BBD
$4.0674
1 OroBit(XRB) σε BAM
KM3.416616
1 OroBit(XRB) σε BIF
Fr5,944.5051
1 OroBit(XRB) σε BND
$2.623473
1 OroBit(XRB) σε BSD
$2.0337
1 OroBit(XRB) σε JMD
$325.493685
1 OroBit(XRB) σε KHR
8,134.8
1 OroBit(XRB) σε KMF
Fr866.3562
1 OroBit(XRB) σε LAK
44,210.868681
1 OroBit(XRB) σε LKR
රු617.390646
1 OroBit(XRB) σε MDL
L34.511889
1 OroBit(XRB) σε MGA
Ar9,119.72091
1 OroBit(XRB) σε MOP
P16.228926
1 OroBit(XRB) σε MVR
31.11561
1 OroBit(XRB) σε MWK
MK3,518.50437
1 OroBit(XRB) σε MZN
MT129.95343
1 OroBit(XRB) σε NPR
रु287.646528
1 OroBit(XRB) σε PYG
14,321.3154
1 OroBit(XRB) σε RWF
Fr2,946.8313
1 OroBit(XRB) σε SBD
$16.737351
1 OroBit(XRB) σε SCR
29.773368
1 OroBit(XRB) σε SRD
$78.29745
1 OroBit(XRB) σε SVC
$17.733864
1 OroBit(XRB) σε SZL
L35.162673
1 OroBit(XRB) σε TMT
m7.11795
1 OroBit(XRB) σε TND
د.ت5.9872128
1 OroBit(XRB) σε TTD
$13.727475
1 OroBit(XRB) σε UGX
Sh7,061.0064
1 OroBit(XRB) σε XAF
Fr1,149.0405
1 OroBit(XRB) σε XCD
$5.49099
1 OroBit(XRB) σε XOF
Fr1,149.0405
1 OroBit(XRB) σε XPF
Fr207.4374
1 OroBit(XRB) σε BWP
P27.231243
1 OroBit(XRB) σε BZD
$4.0674
1 OroBit(XRB) σε CVE
$193.303185
1 OroBit(XRB) σε DJF
Fr359.9649
1 OroBit(XRB) σε DOP
$130.278822
1 OroBit(XRB) σε DZD
د.ج264.319989
1 OroBit(XRB) σε FJD
$4.657173
1 OroBit(XRB) σε GNF
Fr17,530.494
1 OroBit(XRB) σε GTQ
Q15.537468
1 OroBit(XRB) σε GYD
$424.290831
1 OroBit(XRB) σε ISK
kr252.1788

OroBit Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του OroBit, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος OroBit
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με OroBit

Πόσο αξίζει το OroBit (XRB) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή XRB στο USD είναι 2.0337 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή XRB σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του XRB σε USD είναι $ 2.0337. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του OroBit;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το XRB είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XRB;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του XRB είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του XRB;
Το XRB πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του XRB;
Το XRB είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του XRB;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το XRB είναι $ 80.74K USD.
Θα ανέβει το XRB υψηλότερα φέτος;
Το XRB μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την XRB πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
OroBit (XRB) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 XRB = 2.0337 USD

