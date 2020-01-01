Voyager Token (VGX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Voyager Token (VGX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Voyager Token (VGX) VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.vgxfoundation.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d Αγοράστε VGX τώρα!

Voyager Token (VGX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Voyager Token (VGX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Συνολική προμήθεια: $ 916.53M $ 916.53M $ 916.53M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 504.22M $ 504.22M $ 504.22M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.31M $ 2.31M $ 2.31M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.7886 $ 0.7886 $ 0.7886 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002390814044963485 $ 0.002390814044963485 $ 0.002390814044963485 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002525 $ 0.002525 $ 0.002525 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Voyager Token (VGX)

Tokenomics Voyager Token (VGX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Voyager Token (VGX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός VGX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα VGX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του VGX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του VGX token!

Voyager Token (VGX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών VGX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών VGX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής VGX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το VGX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του VGX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του VGX Token τώρα!

