Τι είναι Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Trading Payment Πόσο αξίζει το Trading Payment (TPTU) σήμερα; Η ζωντανή τιμή TPTU στο USD είναι 0.09 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TPTU σε USD; $ 0.09 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του TPTU σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Trading Payment; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TPTU είναι -- USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TPTU; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TPTU είναι -- USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TPTU; Το TPTU πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TPTU; Το TPTU είχε τιμή ATL ύψους -- USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TPTU; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TPTU είναι $ 1.64K USD . Θα ανέβει το TPTU υψηλότερα φέτος; Το TPTU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TPTU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

Trading Payment (TPTU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8) Τύπος Πληροφορίες 11-02 15:42:00 Ενημερώσεις κλάδου The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion 11-01 15:13:00 Ενημερώσεις κλάδου Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history 11-01 13:14:00 Ενημερώσεις κλάδου Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains 10-31 18:37:21 Ενημερώσεις κλάδου Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear" 10-31 15:48:21 Ενημερώσεις κλάδου Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level 10-31 05:09:00 Ενημερώσεις κλάδου $1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

