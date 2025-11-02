ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Trading Payment είναι 0.09 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TPTU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TPTU εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TPTU

Πληροφορίες Τιμής TPTU

Τι είναι το TPTU

Επίσημος Ιστότοπος TPTU

Tokenomics TPTU

Προβλέψεις Τιμών TPTU

Ιστορικό TPTU

Οδηγός Αγοράς TPTU

Μετατροπέας νομίσματος TPTU-σε-Fiat

Spot TPTU

Trading Payment Λογότ.

Τιμή Trading Payment(TPTU)

Live Τιμή 1 TPTU σε USD

$0.09
0.00%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:47:05 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.09
Κατώτ. 24H
$ 0.091
$ 0.091$ 0.091
Υψηλ. 24H

$ 0.09
$ 0.091
--
--
0.00%

0.00%

-12.63%

-12.63%

Trading Payment (TPTU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.09. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TPTU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.09 και ενός υψηλού $ 0.091, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TPTU είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TPTU έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -12.63% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Trading Payment (TPTU) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 1.64K
$ 1.64K$ 1.64K

$ 540.00K
$ 540.00K$ 540.00K

--
6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Trading Payment είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.64K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TPTU είναι --, με συνολική προσφορά 6000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 540.00K

Trading Payment (TPTU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Trading Payment για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 00.00%
30 ημέρες$ -1.104-92.47%
60 Ημέρες$ -1.053-92.13%
90 Ημέρες$ -1.009-91.82%
Trading Payment Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TPTU κατέγραψε μια αλλαγή $ 0 (0.00%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Trading Payment Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -1.104 (-92.47%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Trading Payment Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TPTU άλλαξε κατά $ -1.053 (-92.13%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Trading Payment Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -1.009 (-91.82%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Trading Payment (TPTU);

Ελέγξτε τώρα τη Trading Payment σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Trading Paymentεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTPTU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοTrading Payment ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Trading Payment ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Trading Payment Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Trading Payment (TPTU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Trading Payment (TPTU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Trading Payment.

Ελέγξτε την Trading Payment πρόβλεψη τιμής τώρα!

Trading Payment (TPTU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Trading Payment (TPTU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TPTU token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Trading Payment (TPTU)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Trading Payment? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Trading Payment στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

TPTU σε Τοπικά Νομίσματα

1 Trading Payment(TPTU) σε VND
2,368.35
1 Trading Payment(TPTU) σε AUD
A$0.1368
1 Trading Payment(TPTU) σε GBP
0.0684
1 Trading Payment(TPTU) σε EUR
0.0774
1 Trading Payment(TPTU) σε USD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) σε MYR
RM0.3771
1 Trading Payment(TPTU) σε TRY
3.78
1 Trading Payment(TPTU) σε JPY
¥13.77
1 Trading Payment(TPTU) σε ARS
ARS$129.1248
1 Trading Payment(TPTU) σε RUB
7.2351
1 Trading Payment(TPTU) σε INR
7.9893
1 Trading Payment(TPTU) σε IDR
Rp1,499.9994
1 Trading Payment(TPTU) σε PHP
5.2821
1 Trading Payment(TPTU) σε EGP
￡E.4.23
1 Trading Payment(TPTU) σε BRL
R$0.4833
1 Trading Payment(TPTU) σε CAD
C$0.126
1 Trading Payment(TPTU) σε BDT
10.9674
1 Trading Payment(TPTU) σε NGN
130.0572
1 Trading Payment(TPTU) σε COP
$346.1535
1 Trading Payment(TPTU) σε ZAR
R.1.5633
1 Trading Payment(TPTU) σε UAH
3.7611
1 Trading Payment(TPTU) σε TZS
T.Sh.220.5882
1 Trading Payment(TPTU) σε VES
Bs19.89
1 Trading Payment(TPTU) σε CLP
$84.6
1 Trading Payment(TPTU) σε PKR
Rs25.416
1 Trading Payment(TPTU) σε KZT
47.5182
1 Trading Payment(TPTU) σε THB
฿2.8998
1 Trading Payment(TPTU) σε TWD
NT$2.7711
1 Trading Payment(TPTU) σε AED
د.إ0.3303
1 Trading Payment(TPTU) σε CHF
Fr0.072
1 Trading Payment(TPTU) σε HKD
HK$0.6993
1 Trading Payment(TPTU) σε AMD
֏34.3242
1 Trading Payment(TPTU) σε MAD
.د.م0.8307
1 Trading Payment(TPTU) σε MXN
$1.6704
1 Trading Payment(TPTU) σε SAR
ريال0.3375
1 Trading Payment(TPTU) σε ETB
Br13.8267
1 Trading Payment(TPTU) σε KES
KSh11.5956
1 Trading Payment(TPTU) σε JOD
د.أ0.06381
1 Trading Payment(TPTU) σε PLN
0.3312
1 Trading Payment(TPTU) σε RON
лв0.3969
1 Trading Payment(TPTU) σε SEK
kr0.8541
1 Trading Payment(TPTU) σε BGN
лв0.1521
1 Trading Payment(TPTU) σε HUF
Ft30.0798
1 Trading Payment(TPTU) σε CZK
1.8981
1 Trading Payment(TPTU) σε KWD
د.ك0.02745
1 Trading Payment(TPTU) σε ILS
0.2925
1 Trading Payment(TPTU) σε BOB
Bs0.6201
1 Trading Payment(TPTU) σε AZN
0.153
1 Trading Payment(TPTU) σε TJS
SM0.8262
1 Trading Payment(TPTU) σε GEL
0.2439
1 Trading Payment(TPTU) σε AOA
Kz82.4931
1 Trading Payment(TPTU) σε BHD
.د.ب0.03375
1 Trading Payment(TPTU) σε BMD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) σε DKK
kr0.5823
1 Trading Payment(TPTU) σε HNL
L2.3598
1 Trading Payment(TPTU) σε MUR
4.1166
1 Trading Payment(TPTU) σε NAD
$1.5561
1 Trading Payment(TPTU) σε NOK
kr0.9108
1 Trading Payment(TPTU) σε NZD
$0.1566
1 Trading Payment(TPTU) σε PAB
B/.0.09
1 Trading Payment(TPTU) σε PGK
K0.378
1 Trading Payment(TPTU) σε QAR
ر.ق0.3267
1 Trading Payment(TPTU) σε RSD
дин.9.0954
1 Trading Payment(TPTU) σε UZS
soʻm1,071.4284
1 Trading Payment(TPTU) σε ALL
L7.5141
1 Trading Payment(TPTU) σε ANG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) σε AWG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) σε BBD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) σε BAM
KM0.1512
1 Trading Payment(TPTU) σε BIF
Fr263.07
1 Trading Payment(TPTU) σε BND
$0.1161
1 Trading Payment(TPTU) σε BSD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) σε JMD
$14.4045
1 Trading Payment(TPTU) σε KHR
360
1 Trading Payment(TPTU) σε KMF
Fr38.34
1 Trading Payment(TPTU) σε LAK
1,956.5217
1 Trading Payment(TPTU) σε LKR
රු27.3222
1 Trading Payment(TPTU) σε MDL
L1.5273
1 Trading Payment(TPTU) σε MGA
Ar403.587
1 Trading Payment(TPTU) σε MOP
P0.7182
1 Trading Payment(TPTU) σε MVR
1.377
1 Trading Payment(TPTU) σε MWK
MK155.709
1 Trading Payment(TPTU) σε MZN
MT5.751
1 Trading Payment(TPTU) σε NPR
रु12.7296
1 Trading Payment(TPTU) σε PYG
633.78
1 Trading Payment(TPTU) σε RWF
Fr130.41
1 Trading Payment(TPTU) σε SBD
$0.7407
1 Trading Payment(TPTU) σε SCR
1.3176
1 Trading Payment(TPTU) σε SRD
$3.465
1 Trading Payment(TPTU) σε SVC
$0.7848
1 Trading Payment(TPTU) σε SZL
L1.5561
1 Trading Payment(TPTU) σε TMT
m0.315
1 Trading Payment(TPTU) σε TND
د.ت0.26496
1 Trading Payment(TPTU) σε TTD
$0.6075
1 Trading Payment(TPTU) σε UGX
Sh312.48
1 Trading Payment(TPTU) σε XAF
Fr50.85
1 Trading Payment(TPTU) σε XCD
$0.243
1 Trading Payment(TPTU) σε XOF
Fr50.85
1 Trading Payment(TPTU) σε XPF
Fr9.18
1 Trading Payment(TPTU) σε BWP
P1.2051
1 Trading Payment(TPTU) σε BZD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) σε CVE
$8.5545
1 Trading Payment(TPTU) σε DJF
Fr15.93
1 Trading Payment(TPTU) σε DOP
$5.7654
1 Trading Payment(TPTU) σε DZD
د.ج11.6973
1 Trading Payment(TPTU) σε FJD
$0.2061
1 Trading Payment(TPTU) σε GNF
Fr775.8
1 Trading Payment(TPTU) σε GTQ
Q0.6876
1 Trading Payment(TPTU) σε GYD
$18.7767
1 Trading Payment(TPTU) σε ISK
kr11.16

Trading Payment Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Trading Payment, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Trading Payment
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Trading Payment

Πόσο αξίζει το Trading Payment (TPTU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TPTU στο USD είναι 0.09 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TPTU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TPTU σε USD είναι $ 0.09. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Trading Payment;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TPTU είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TPTU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TPTU είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TPTU;
Το TPTU πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TPTU;
Το TPTU είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TPTU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TPTU είναι $ 1.64K USD.
Θα ανέβει το TPTU υψηλότερα φέτος;
Το TPTU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TPTU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:47:05 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

