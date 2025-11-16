Εξερευνήστε τα tokenomics IG3 (TOPS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TOPS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics IG3 (TOPS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token TOPS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!