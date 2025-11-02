ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή iShares 20 Year ETF είναι 92.31 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο TLTON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής TLTON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το TLTON

Πληροφορίες Τιμής TLTON

Τι είναι το TLTON

Επίσημος Ιστότοπος TLTON

Tokenomics TLTON

Προβλέψεις Τιμών TLTON

Ιστορικό TLTON

Οδηγός Αγοράς TLTON

Μετατροπέας νομίσματος TLTON-σε-Fiat

Spot TLTON

iShares 20 Year ETF Λογότ.

Τιμή iShares 20 Year ETF(TLTON)

Live Τιμή 1 TLTON σε USD

$92.3
$92.3$92.3
+0.92%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:45:25 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 91.15
$ 91.15$ 91.15
Κατώτ. 24H
$ 94.23
$ 94.23$ 94.23
Υψηλ. 24H

$ 91.15
$ 91.15$ 91.15

$ 94.23
$ 94.23$ 94.23

$ 95.25413241837782
$ 95.25413241837782$ 95.25413241837782

$ 86.39533703543214
$ 86.39533703543214$ 86.39533703543214

-1.77%

+0.92%

-1.59%

-1.59%

iShares 20 Year ETF (TLTON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 92.31. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές TLTON μεταξύ ενός χαμηλού $ 91.15 και ενός υψηλού $ 94.23, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του TLTON είναι $ 95.25413241837782, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 86.39533703543214.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το TLTON έχει αλλάξει κατά -1.77% την τελευταία ώρα, +0.92% τις τελευταίες 24 ώρες και -1.59% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Πληροφορίες αγοράς

No.830

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

$ 64.47K
$ 64.47K$ 64.47K

$ 20.84M
$ 20.84M$ 20.84M

225.81K
225.81K 225.81K

225,810.39601367
225,810.39601367 225,810.39601367

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του iShares 20 Year ETF είναι $ 20.84M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 64.47K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του TLTON είναι 225.81K, με συνολική προσφορά 225810.39601367. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.84M

iShares 20 Year ETF (TLTON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών iShares 20 Year ETF για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.8414+0.92%
30 ημέρες$ +1.65+1.81%
60 Ημέρες$ +32.31+53.85%
90 Ημέρες$ +32.31+53.85%
iShares 20 Year ETF Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το TLTON κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.8414 (+0.92%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

iShares 20 Year ETF Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +1.65 (+1.81%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

iShares 20 Year ETF Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το TLTON άλλαξε κατά $ +32.31 (+53.85%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

iShares 20 Year ETF Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +32.31 (+53.85%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του iShares 20 Year ETF (TLTON);

Ελέγξτε τώρα τη iShares 20 Year ETF σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των iShares 20 Year ETFεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεTLTON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοiShares 20 Year ETF ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας iShares 20 Year ETF ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

iShares 20 Year ETF Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το iShares 20 Year ETF (TLTON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία iShares 20 Year ETF (TLTON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το iShares 20 Year ETF.

Ελέγξτε την iShares 20 Year ETF πρόβλεψη τιμής τώρα!

iShares 20 Year ETF (TLTON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του iShares 20 Year ETF (TLTON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του TLTON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε iShares 20 Year ETF? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα iShares 20 Year ETF στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

iShares 20 Year ETF Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του iShares 20 Year ETF, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος iShares 20 Year ETF
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με iShares 20 Year ETF

Πόσο αξίζει το iShares 20 Year ETF (TLTON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή TLTON στο USD είναι 92.31 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή TLTON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του TLTON σε USD είναι $ 92.31. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του iShares 20 Year ETF;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το TLTON είναι $ 20.84M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TLTON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του TLTON είναι 225.81K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του TLTON;
Το TLTON πέτυχε τιμή ATH ύψους 95.25413241837782 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του TLTON;
Το TLTON είχε τιμή ATL ύψους 86.39533703543214 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του TLTON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το TLTON είναι $ 64.47K USD.
Θα ανέβει το TLTON υψηλότερα φέτος;
Το TLTON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την TLTON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:45:25 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

