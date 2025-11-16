Εξερευνήστε τα tokenomics Solaxy (SOLAXY) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SOLAXY, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Solaxy (SOLAXY) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token SOLAXY, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!