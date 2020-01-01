SNEK (SNEK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το SNEK (SNEK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες SNEK (SNEK) SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.snek.com Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/279c909f348e533da5808898f87f9a14bb2c3dfbbacccd631d927a3f534e454b

SNEK (SNEK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για SNEK (SNEK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 375.36M $ 375.36M $ 375.36M Συνολική προμήθεια: $ 75.30B $ 75.30B $ 75.30B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 74.60B $ 74.60B $ 74.60B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 386.00M $ 386.00M $ 386.00M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.009495 $ 0.009495 $ 0.009495 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 $ 0.000038959898786517 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0050315 $ 0.0050315 $ 0.0050315 Μάθετε περισσότερα για την τιμή SNEK (SNEK)

Tokenomics SNEK (SNEK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του SNEK (SNEK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SNEK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SNEK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SNEK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SNEK token!

SNEK (SNEK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών SNEK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών SNEK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής SNEK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το SNEK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του SNEK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του SNEK Token τώρα!

