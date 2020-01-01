Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Scotty Beam (SCOTTY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Επίσημη ιστοσελίδα: https://scottybeam.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/ Αγοράστε SCOTTY τώρα!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Scotty Beam (SCOTTY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 166.35K $ 166.35K $ 166.35K Συνολική προμήθεια: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 270.83K $ 270.83K $ 270.83K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0003611 $ 0.0003611 $ 0.0003611 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Scotty Beam (SCOTTY)

Tokenomics Scotty Beam (SCOTTY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Scotty Beam (SCOTTY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός SCOTTY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα SCOTTY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του SCOTTY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του SCOTTY token!

