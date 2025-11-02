ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Sapien είναι 0.17261 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο SAPIEN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής SAPIEN εύκολα στη MEXC τώρα.

$0.17261
-1.02%1D
Sapien (SAPIEN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:37:58 (UTC+8)

Sapien (SAPIEN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.16506
Κατώτ. 24H
$ 0.19215
Υψηλ. 24H

$ 0.16506
$ 0.19215
$ 0.3647593155259055
$ 0.051122873927006145
+2.62%

-1.02%

+33.67%

+33.67%

Sapien (SAPIEN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.17261. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SAPIEN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.16506 και ενός υψηλού $ 0.19215, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SAPIEN είναι $ 0.3647593155259055, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.051122873927006145.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SAPIEN έχει αλλάξει κατά +2.62% την τελευταία ώρα, -1.02% τις τελευταίες 24 ώρες και +33.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Sapien (SAPIEN) Πληροφορίες αγοράς

No.563

$ 43.15M
$ 151.88K
$ 172.61M
250.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.00%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Sapien είναι $ 43.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 151.88K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SAPIEN είναι 250.00M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 172.61M

Sapien (SAPIEN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Sapien για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0017788-1.02%
30 ημέρες$ -0.00029-0.17%
60 Ημέρες$ +0.01741+11.21%
90 Ημέρες$ +0.12861+292.29%
Sapien Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το SAPIEN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0017788 (-1.02%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Sapien Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00029 (-0.17%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Sapien Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το SAPIEN άλλαξε κατά $ +0.01741 (+11.21%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Sapien Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.12861 (+292.29%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Sapien (SAPIEN);

Ελέγξτε τώρα τη Sapien σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Sapien (SAPIEN)

Sapien is building the first decentralized data foundry—a permissionless protocol that connects enterprises with verified global human expertise to produce high-quality AI training data. With over 1,9 M registered users across 100+ countries and more than 185 million tasks completed, Sapien transforms data labeling from low-paid gig work into a sustainable, reputation-driven profession. The protocol is powered by the $SAPIEN token, an ERC-20 asset deployed on Base.

Sapien είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Sapienεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεSAPIEN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοSapien ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Sapien ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Sapien Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Sapien (SAPIEN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Sapien (SAPIEN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Sapien.

Ελέγξτε την Sapien πρόβλεψη τιμής τώρα!

Sapien (SAPIEN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Sapien (SAPIEN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του SAPIEN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Sapien (SAPIEN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Sapien? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Sapien στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

SAPIEN σε Τοπικά Νομίσματα

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Sapien, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Sapien

Πόσο αξίζει το Sapien (SAPIEN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή SAPIEN στο USD είναι 0.17261 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή SAPIEN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του SAPIEN σε USD είναι $ 0.17261. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Sapien;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το SAPIEN είναι $ 43.15M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SAPIEN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του SAPIEN είναι 250.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του SAPIEN;
Το SAPIEN πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.3647593155259055 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του SAPIEN;
Το SAPIEN είχε τιμή ATL ύψους 0.051122873927006145 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του SAPIEN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το SAPIEN είναι $ 151.88K USD.
Θα ανέβει το SAPIEN υψηλότερα φέτος;
Το SAPIEN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την SAPIEN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:37:58 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

