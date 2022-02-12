RSS3 (RSS3) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το RSS3 (RSS3), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες RSS3 (RSS3) RSS3 is a next-generation feed standard that aims to support efficient and decentralized information distribution. It completes the information flow of composition, storage, distribution, and rendering by becoming the distribution layer that handles information aggregation and standardization. Επίσημη ιστοσελίδα: https://rss3.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://github.com/RSS3-Network/Whitepaper/blob/main/current/whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.rss3.io/ Αγοράστε RSS3 τώρα!

RSS3 (RSS3) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για RSS3 (RSS3), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 36.45M $ 36.45M $ 36.45M Συνολική προμήθεια: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 811.05M $ 811.05M $ 811.05M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 44.94M $ 44.94M $ 44.94M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.0014 $ 1.0014 $ 1.0014 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.03500157405928747 $ 0.03500157405928747 $ 0.03500157405928747 Τρέχουσα τιμή: $ 0.04494 $ 0.04494 $ 0.04494 Μάθετε περισσότερα για την τιμή RSS3 (RSS3)

Tokenomics RSS3 (RSS3): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του RSS3 (RSS3) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός RSS3 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα RSS3 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του RSS3, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του RSS3 token!

