Η σημερινή ζωντανή τιμή ROVR Network είναι 0.009302 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο ROVR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής ROVR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το ROVR

Πληροφορίες Τιμής ROVR

Τι είναι το ROVR

Whitepaper ROVR

Επίσημος Ιστότοπος ROVR

Tokenomics ROVR

Προβλέψεις Τιμών ROVR

Ιστορικό ROVR

Οδηγός Αγοράς ROVR

Μετατροπέας νομίσματος ROVR-σε-Fiat

Spot ROVR

ROVR Network Λογότ.

Τιμή ROVR Network(ROVR)

Live Τιμή 1 ROVR σε USD

$0.009303
$0.009303$0.009303
+0.23%1D
USD
ROVR Network (ROVR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:56 (UTC+8)

ROVR Network (ROVR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.009163
$ 0.009163$ 0.009163
Κατώτ. 24H
$ 0.009353
$ 0.009353$ 0.009353
Υψηλ. 24H

$ 0.009163
$ 0.009163$ 0.009163

$ 0.009353
$ 0.009353$ 0.009353

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556$ 0.008280267387340556

+0.31%

+0.23%

-7.72%

-7.72%

ROVR Network (ROVR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.009302. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές ROVR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.009163 και ενός υψηλού $ 0.009353, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του ROVR είναι $ 0.021590040558154902, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.008280267387340556.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το ROVR έχει αλλάξει κατά +0.31% την τελευταία ώρα, +0.23% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

ROVR Network (ROVR) Πληροφορίες αγοράς

No.1839

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

$ 78.97K
$ 78.97K$ 78.97K

$ 93.02M
$ 93.02M$ 93.02M

215.29M
215.29M 215.29M

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876 9,999,998,876

2.15%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του ROVR Network είναι $ 2.00M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 78.97K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του ROVR είναι 215.29M, με συνολική προσφορά 9999998876. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 93.02M

ROVR Network (ROVR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών ROVR Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00002135+0.23%
30 ημέρες$ -0.002798-23.13%
60 Ημέρες$ +0.004302+86.04%
90 Ημέρες$ +0.004302+86.04%
ROVR Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το ROVR κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00002135 (+0.23%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

ROVR Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.002798 (-23.13%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

ROVR Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το ROVR άλλαξε κατά $ +0.004302 (+86.04%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

ROVR Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.004302 (+86.04%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του ROVR Network (ROVR);

Ελέγξτε τώρα τη ROVR Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των ROVR Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεROVR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοROVR Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας ROVR Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

ROVR Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το ROVR Network (ROVR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία ROVR Network (ROVR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το ROVR Network.

Ελέγξτε την ROVR Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

ROVR Network (ROVR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του ROVR Network (ROVR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του ROVR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε ROVR Network (ROVR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε ROVR Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα ROVR Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

ROVR Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του ROVR Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος ROVR Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ROVR Network

Πόσο αξίζει το ROVR Network (ROVR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή ROVR στο USD είναι 0.009302 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ROVR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του ROVR σε USD είναι $ 0.009302. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ROVR Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ROVR είναι $ 2.00M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ROVR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ROVR είναι 215.29M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ROVR;
Το ROVR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.021590040558154902 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ROVR;
Το ROVR είχε τιμή ATL ύψους 0.008280267387340556 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ROVR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ROVR είναι $ 78.97K USD.
Θα ανέβει το ROVR υψηλότερα φέτος;
Το ROVR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ROVR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:36:56 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

