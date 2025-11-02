Τι είναι ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με ROVR Network Πόσο αξίζει το ROVR Network (ROVR) σήμερα; Η ζωντανή τιμή ROVR στο USD είναι 0.009302 USD , ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς. Ποια είναι η τρέχουσα τιμή ROVR σε USD; $ 0.009302 . Ελέγξτε τον Η τρέχουσα τιμή του ROVR σε USD είναι. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του ROVR Network; Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το ROVR είναι $ 2.00M USD . . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token. Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ROVR; Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του ROVR είναι 215.29M USD . Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του ROVR; Το ROVR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.021590040558154902 USD . Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του ROVR; Το ROVR είχε τιμή ATL ύψους 0.008280267387340556 USD . Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του ROVR; Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το ROVR είναι $ 78.97K USD . Θα ανέβει το ROVR υψηλότερα φέτος; Το ROVR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την ROVR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.

ROVR Network (ROVR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

