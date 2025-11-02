ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Refacta AI είναι 0.03673 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο REFACTA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής REFACTA εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Refacta AI(REFACTA)

Live Τιμή 1 REFACTA σε USD

$0.03668
-0.21%1D
Refacta AI (REFACTA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:08 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.03572
Κατώτ. 24H
$ 0.03747
Υψηλ. 24H

$ 0.03572
$ 0.03747
--
--
+0.76%

-0.21%

+16.64%

+16.64%

Refacta AI (REFACTA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.03673. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές REFACTA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.03572 και ενός υψηλού $ 0.03747, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του REFACTA είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το REFACTA έχει αλλάξει κατά +0.76% την τελευταία ώρα, -0.21% τις τελευταίες 24 ώρες και +16.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Refacta AI (REFACTA) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 415.81K
$ 415.81K$ 415.81K

$ 36.73M
$ 36.73M$ 36.73M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Refacta AI είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 415.81K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του REFACTA είναι --, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 36.73M

Refacta AI (REFACTA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Refacta AI για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000772-0.21%
30 ημέρες$ +0.01761+92.10%
60 Ημέρες$ +0.01561+73.91%
90 Ημέρες$ +0.03173+634.60%
Refacta AI Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το REFACTA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000772 (-0.21%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Refacta AI Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.01761 (+92.10%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Refacta AI Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το REFACTA άλλαξε κατά $ +0.01561 (+73.91%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Refacta AI Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.03173 (+634.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Refacta AI (REFACTA);

Ελέγξτε τώρα τη Refacta AI σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Refacta AIεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεREFACTA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRefacta AI ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Refacta AI ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Refacta AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Refacta AI (REFACTA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Refacta AI (REFACTA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Refacta AI.

Ελέγξτε την Refacta AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Refacta AI (REFACTA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του REFACTA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Refacta AI (REFACTA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Refacta AI? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Refacta AI στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

REFACTA σε Τοπικά Νομίσματα

1 Refacta AI(REFACTA) σε VND
966.54995
1 Refacta AI(REFACTA) σε AUD
A$0.0558296
1 Refacta AI(REFACTA) σε GBP
0.0279148
1 Refacta AI(REFACTA) σε EUR
0.0315878
1 Refacta AI(REFACTA) σε USD
$0.03673
1 Refacta AI(REFACTA) σε MYR
RM0.1538987
1 Refacta AI(REFACTA) σε TRY
1.54266
1 Refacta AI(REFACTA) σε JPY
¥5.61969
1 Refacta AI(REFACTA) σε ARS
ARS$52.6972656
1 Refacta AI(REFACTA) σε RUB
2.9527247
1 Refacta AI(REFACTA) σε INR
3.2605221
1 Refacta AI(REFACTA) σε IDR
Rp612.1664218
1 Refacta AI(REFACTA) σε PHP
2.1556837
1 Refacta AI(REFACTA) σε EGP
￡E.1.72631
1 Refacta AI(REFACTA) σε BRL
R$0.1972401
1 Refacta AI(REFACTA) σε CAD
C$0.051422
1 Refacta AI(REFACTA) σε BDT
4.4759178
1 Refacta AI(REFACTA) σε NGN
53.0777884
1 Refacta AI(REFACTA) σε COP
$141.2690895
1 Refacta AI(REFACTA) σε ZAR
R.0.6380001
1 Refacta AI(REFACTA) σε UAH
1.5349467
1 Refacta AI(REFACTA) σε TZS
T.Sh.90.0244954
1 Refacta AI(REFACTA) σε VES
Bs8.11733
1 Refacta AI(REFACTA) σε CLP
$34.5262
1 Refacta AI(REFACTA) σε PKR
Rs10.372552
1 Refacta AI(REFACTA) σε KZT
19.3927054
1 Refacta AI(REFACTA) σε THB
฿1.1834406
1 Refacta AI(REFACTA) σε TWD
NT$1.1309167
1 Refacta AI(REFACTA) σε AED
د.إ0.1347991
1 Refacta AI(REFACTA) σε CHF
Fr0.029384
1 Refacta AI(REFACTA) σε HKD
HK$0.2853921
1 Refacta AI(REFACTA) σε AMD
֏14.0080874
1 Refacta AI(REFACTA) σε MAD
.د.م0.3390179
1 Refacta AI(REFACTA) σε MXN
$0.6817088
1 Refacta AI(REFACTA) σε SAR
ريال0.1377375
1 Refacta AI(REFACTA) σε ETB
Br5.6428299
1 Refacta AI(REFACTA) σε KES
KSh4.7322932
1 Refacta AI(REFACTA) σε JOD
د.أ0.02604157
1 Refacta AI(REFACTA) σε PLN
0.1351664
1 Refacta AI(REFACTA) σε RON
лв0.1619793
1 Refacta AI(REFACTA) σε SEK
kr0.3485677
1 Refacta AI(REFACTA) σε BGN
лв0.0620737
1 Refacta AI(REFACTA) σε HUF
Ft12.2759006
1 Refacta AI(REFACTA) σε CZK
0.7746357
1 Refacta AI(REFACTA) σε KWD
د.ك0.01120265
1 Refacta AI(REFACTA) σε ILS
0.1193725
1 Refacta AI(REFACTA) σε BOB
Bs0.2530697
1 Refacta AI(REFACTA) σε AZN
0.062441
1 Refacta AI(REFACTA) σε TJS
SM0.3371814
1 Refacta AI(REFACTA) σε GEL
0.0995383
1 Refacta AI(REFACTA) σε AOA
Kz33.6663507
1 Refacta AI(REFACTA) σε BHD
.د.ب0.01377375
1 Refacta AI(REFACTA) σε BMD
$0.03673
1 Refacta AI(REFACTA) σε DKK
kr0.2376431
1 Refacta AI(REFACTA) σε HNL
L0.9630606
1 Refacta AI(REFACTA) σε MUR
1.6800302
1 Refacta AI(REFACTA) σε NAD
$0.6350617
1 Refacta AI(REFACTA) σε NOK
kr0.3717076
1 Refacta AI(REFACTA) σε NZD
$0.0639102
1 Refacta AI(REFACTA) σε PAB
B/.0.03673
1 Refacta AI(REFACTA) σε PGK
K0.154266
1 Refacta AI(REFACTA) σε QAR
ر.ق0.1333299
1 Refacta AI(REFACTA) σε RSD
дин.3.7119338
1 Refacta AI(REFACTA) σε UZS
soʻm437.2618348
1 Refacta AI(REFACTA) σε ALL
L3.0665877
1 Refacta AI(REFACTA) σε ANG
ƒ0.0657467
1 Refacta AI(REFACTA) σε AWG
ƒ0.0657467
1 Refacta AI(REFACTA) σε BBD
$0.07346
1 Refacta AI(REFACTA) σε BAM
KM0.0617064
1 Refacta AI(REFACTA) σε BIF
Fr107.36179
1 Refacta AI(REFACTA) σε BND
$0.0473817
1 Refacta AI(REFACTA) σε BSD
$0.03673
1 Refacta AI(REFACTA) σε JMD
$5.8786365
1 Refacta AI(REFACTA) σε KHR
146.92
1 Refacta AI(REFACTA) σε KMF
Fr15.64698
1 Refacta AI(REFACTA) σε LAK
798.4782449
1 Refacta AI(REFACTA) σε LKR
රු11.1504934
1 Refacta AI(REFACTA) σε MDL
L0.6233081
1 Refacta AI(REFACTA) σε MGA
Ar164.708339
1 Refacta AI(REFACTA) σε MOP
P0.2931054
1 Refacta AI(REFACTA) σε MVR
0.561969
1 Refacta AI(REFACTA) σε MWK
MK63.546573
1 Refacta AI(REFACTA) σε MZN
MT2.347047
1 Refacta AI(REFACTA) σε NPR
रु5.1950912
1 Refacta AI(REFACTA) σε PYG
258.65266
1 Refacta AI(REFACTA) σε RWF
Fr53.22177
1 Refacta AI(REFACTA) σε SBD
$0.3022879
1 Refacta AI(REFACTA) σε SCR
0.5377272
1 Refacta AI(REFACTA) σε SRD
$1.414105
1 Refacta AI(REFACTA) σε SVC
$0.3202856
1 Refacta AI(REFACTA) σε SZL
L0.6350617
1 Refacta AI(REFACTA) σε TMT
m0.128555
1 Refacta AI(REFACTA) σε TND
د.ت0.10813312
1 Refacta AI(REFACTA) σε TTD
$0.2479275
1 Refacta AI(REFACTA) σε UGX
Sh127.52656
1 Refacta AI(REFACTA) σε XAF
Fr20.75245
1 Refacta AI(REFACTA) σε XCD
$0.099171
1 Refacta AI(REFACTA) σε XOF
Fr20.75245
1 Refacta AI(REFACTA) σε XPF
Fr3.74646
1 Refacta AI(REFACTA) σε BWP
P0.4918147
1 Refacta AI(REFACTA) σε BZD
$0.07346
1 Refacta AI(REFACTA) σε CVE
$3.4911865
1 Refacta AI(REFACTA) σε DJF
Fr6.50121
1 Refacta AI(REFACTA) σε DOP
$2.3529238
1 Refacta AI(REFACTA) σε DZD
د.ج4.7737981
1 Refacta AI(REFACTA) σε FJD
$0.0841117
1 Refacta AI(REFACTA) σε GNF
Fr316.6126
1 Refacta AI(REFACTA) σε GTQ
Q0.2806172
1 Refacta AI(REFACTA) σε GYD
$7.6629799
1 Refacta AI(REFACTA) σε ISK
kr4.55452

Refacta AI Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Refacta AI, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Refacta AI
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Refacta AI

Πόσο αξίζει το Refacta AI (REFACTA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή REFACTA στο USD είναι 0.03673 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή REFACTA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του REFACTA σε USD είναι $ 0.03673. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Refacta AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το REFACTA είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του REFACTA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του REFACTA είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του REFACTA;
Το REFACTA πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του REFACTA;
Το REFACTA είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του REFACTA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το REFACTA είναι $ 415.81K USD.
Θα ανέβει το REFACTA υψηλότερα φέτος;
Το REFACTA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την REFACTA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:35:08 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

