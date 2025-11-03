ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Recall είναι 0.2883 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο RECALL σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής RECALL εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Recall(RECALL)

Live Τιμή 1 RECALL σε USD

$0.2883
+0.52%1D
USD
Recall (RECALL) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:09:52 (UTC+8)

Recall (RECALL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.2776
Κατώτ. 24H
$ 0.3126
Υψηλ. 24H

$ 0.2776
$ 0.3126
$ 0.8448301237691339
$ 0.2689544073225574
+0.10%

+0.52%

-32.09%

-32.09%

Recall (RECALL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.2883. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές RECALL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.2776 και ενός υψηλού $ 0.3126, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του RECALL είναι $ 0.8448301237691339, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.2689544073225574.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το RECALL έχει αλλάξει κατά +0.10% την τελευταία ώρα, +0.52% τις τελευταίες 24 ώρες και -32.09% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Recall (RECALL) Πληροφορίες αγοράς

No.439

$ 57.97M
$ 283.92K
$ 288.30M
201.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
20.10%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Recall είναι $ 57.97M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 283.92K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του RECALL είναι 201.07M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 288.30M

Recall (RECALL) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Recall για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.001491+0.52%
30 ημέρες$ +0.1383+92.20%
60 Ημέρες$ +0.1383+92.20%
90 Ημέρες$ +0.1383+92.20%
Recall Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το RECALL κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.001491 (+0.52%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Recall Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.1383 (+92.20%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Recall Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το RECALL άλλαξε κατά $ +0.1383 (+92.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Recall Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.1383 (+92.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Recall (RECALL);

Ελέγξτε τώρα τη Recall σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Recall (RECALL)

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Recallεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεRECALL τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοRecall ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Recall ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Recall Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Recall (RECALL) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Recall (RECALL) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Recall.

Ελέγξτε την Recall πρόβλεψη τιμής τώρα!

Recall (RECALL) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Recall (RECALL) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του RECALL token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Recall (RECALL)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Recall? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Recall στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

RECALL σε Τοπικά Νομίσματα

1 Recall(RECALL) σε VND
7,586.6145
1 Recall(RECALL) σε AUD
A$0.438216
1 Recall(RECALL) σε GBP
0.219108
1 Recall(RECALL) σε EUR
0.247938
1 Recall(RECALL) σε USD
$0.2883
1 Recall(RECALL) σε MYR
RM1.207977
1 Recall(RECALL) σε TRY
12.1086
1 Recall(RECALL) σε JPY
¥44.1099
1 Recall(RECALL) σε ARS
ARS$413.629776
1 Recall(RECALL) σε RUB
23.176437
1 Recall(RECALL) σε INR
25.592391
1 Recall(RECALL) σε IDR
Rp4,804.998078
1 Recall(RECALL) σε PHP
16.920327
1 Recall(RECALL) σε EGP
￡E.13.5501
1 Recall(RECALL) σε BRL
R$1.548171
1 Recall(RECALL) σε CAD
C$0.40362
1 Recall(RECALL) σε BDT
35.132238
1 Recall(RECALL) σε NGN
416.616564
1 Recall(RECALL) σε COP
$1,108.845045
1 Recall(RECALL) σε ZAR
R.5.007771
1 Recall(RECALL) σε UAH
12.048057
1 Recall(RECALL) σε TZS
T.Sh.706.617534
1 Recall(RECALL) σε VES
Bs63.7143
1 Recall(RECALL) σε CLP
$271.002
1 Recall(RECALL) σε PKR
Rs81.41592
1 Recall(RECALL) σε KZT
152.216634
1 Recall(RECALL) σε THB
฿9.289026
1 Recall(RECALL) σε TWD
NT$8.876757
1 Recall(RECALL) σε AED
د.إ1.058061
1 Recall(RECALL) σε CHF
Fr0.23064
1 Recall(RECALL) σε HKD
HK$2.240091
1 Recall(RECALL) σε AMD
֏109.951854
1 Recall(RECALL) σε MAD
.د.م2.661009
1 Recall(RECALL) σε MXN
$5.350848
1 Recall(RECALL) σε SAR
ريال1.081125
1 Recall(RECALL) σε ETB
Br44.291529
1 Recall(RECALL) σε KES
KSh37.144572
1 Recall(RECALL) σε JOD
د.أ0.2044047
1 Recall(RECALL) σε PLN
1.060944
1 Recall(RECALL) σε RON
лв1.271403
1 Recall(RECALL) σε SEK
kr2.735967
1 Recall(RECALL) σε BGN
лв0.487227
1 Recall(RECALL) σε HUF
Ft96.355626
1 Recall(RECALL) σε CZK
6.080247
1 Recall(RECALL) σε KWD
د.ك0.0879315
1 Recall(RECALL) σε ILS
0.936975
1 Recall(RECALL) σε BOB
Bs1.986387
1 Recall(RECALL) σε AZN
0.49011
1 Recall(RECALL) σε TJS
SM2.646594
1 Recall(RECALL) σε GEL
0.781293
1 Recall(RECALL) σε AOA
Kz264.252897
1 Recall(RECALL) σε BHD
.د.ب0.1081125
1 Recall(RECALL) σε BMD
$0.2883
1 Recall(RECALL) σε DKK
kr1.865301
1 Recall(RECALL) σε HNL
L7.559226
1 Recall(RECALL) σε MUR
13.186842
1 Recall(RECALL) σε NAD
$4.984707
1 Recall(RECALL) σε NOK
kr2.917596
1 Recall(RECALL) σε NZD
$0.501642
1 Recall(RECALL) σε PAB
B/.0.2883
1 Recall(RECALL) σε PGK
K1.21086
1 Recall(RECALL) σε QAR
ر.ق1.046529
1 Recall(RECALL) σε RSD
дин.29.135598
1 Recall(RECALL) σε UZS
soʻm3,432.142308
1 Recall(RECALL) σε ALL
L24.070167
1 Recall(RECALL) σε ANG
ƒ0.516057
1 Recall(RECALL) σε AWG
ƒ0.516057
1 Recall(RECALL) σε BBD
$0.5766
1 Recall(RECALL) σε BAM
KM0.484344
1 Recall(RECALL) σε BIF
Fr842.7009
1 Recall(RECALL) σε BND
$0.371907
1 Recall(RECALL) σε BSD
$0.2883
1 Recall(RECALL) σε JMD
$46.142415
1 Recall(RECALL) σε KHR
1,153.2
1 Recall(RECALL) σε KMF
Fr122.8158
1 Recall(RECALL) σε LAK
6,267.391179
1 Recall(RECALL) σε LKR
රු87.522114
1 Recall(RECALL) σε MDL
L4.892451
1 Recall(RECALL) σε MGA
Ar1,292.82369
1 Recall(RECALL) σε MOP
P2.300634
1 Recall(RECALL) σε MVR
4.41099
1 Recall(RECALL) σε MWK
MK498.78783
1 Recall(RECALL) σε MZN
MT18.42237
1 Recall(RECALL) σε NPR
रु40.777152
1 Recall(RECALL) σε PYG
2,030.2086
1 Recall(RECALL) σε RWF
Fr417.7467
1 Recall(RECALL) σε SBD
$2.372709
1 Recall(RECALL) σε SCR
4.220712
1 Recall(RECALL) σε SRD
$11.09955
1 Recall(RECALL) σε SVC
$2.513976
1 Recall(RECALL) σε SZL
L4.984707
1 Recall(RECALL) σε TMT
m1.00905
1 Recall(RECALL) σε TND
د.ت0.8487552
1 Recall(RECALL) σε TTD
$1.946025
1 Recall(RECALL) σε UGX
Sh1,000.9776
1 Recall(RECALL) σε XAF
Fr162.8895
1 Recall(RECALL) σε XCD
$0.77841
1 Recall(RECALL) σε XOF
Fr162.8895
1 Recall(RECALL) σε XPF
Fr29.4066
1 Recall(RECALL) σε BWP
P3.860337
1 Recall(RECALL) σε BZD
$0.5766
1 Recall(RECALL) σε CVE
$27.402915
1 Recall(RECALL) σε DJF
Fr51.0291
1 Recall(RECALL) σε DOP
$18.468498
1 Recall(RECALL) σε DZD
د.ج37.470351
1 Recall(RECALL) σε FJD
$0.660207
1 Recall(RECALL) σε GNF
Fr2,485.146
1 Recall(RECALL) σε GTQ
Q2.202612
1 Recall(RECALL) σε GYD
$60.148029
1 Recall(RECALL) σε ISK
kr35.7492

Recall Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Recall, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Recall
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Recall

Πόσο αξίζει το Recall (RECALL) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή RECALL στο USD είναι 0.2883 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή RECALL σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του RECALL σε USD είναι $ 0.2883. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Recall;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το RECALL είναι $ 57.97M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RECALL;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του RECALL είναι 201.07M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του RECALL;
Το RECALL πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.8448301237691339 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του RECALL;
Το RECALL είχε τιμή ATL ύψους 0.2689544073225574 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του RECALL;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το RECALL είναι $ 283.92K USD.
Θα ανέβει το RECALL υψηλότερα φέτος;
Το RECALL μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την RECALL πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 01:09:52 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

