Η σημερινή ζωντανή τιμή Qualcomm είναι 183.72 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο QCOMON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής QCOMON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το QCOMON

Πληροφορίες Τιμής QCOMON

Τι είναι το QCOMON

Επίσημος Ιστότοπος QCOMON

Tokenomics QCOMON

Προβλέψεις Τιμών QCOMON

Ιστορικό QCOMON

Οδηγός Αγοράς QCOMON

Μετατροπέας νομίσματος QCOMON-σε-Fiat

Spot QCOMON

Qualcomm Λογότ.

Τιμή Qualcomm(QCOMON)

Live Τιμή 1 QCOMON σε USD

$183.72
$183.72
+1.05%1D
USD
Qualcomm (QCOMON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:33:34 (UTC+8)

Qualcomm (QCOMON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 181.28
$ 181.28
Κατώτ. 24H
$ 183.99
$ 183.99
Υψηλ. 24H

$ 181.28
$ 181.28

$ 183.99
$ 183.99

$ 204.5997025830302
$ 204.5997025830302

$ 153.0239195419269
$ 153.0239195419269

+1.14%

+1.05%

+7.80%

+7.80%

Qualcomm (QCOMON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 183.72. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές QCOMON μεταξύ ενός χαμηλού $ 181.28 και ενός υψηλού $ 183.99, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του QCOMON είναι $ 204.5997025830302, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 153.0239195419269.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το QCOMON έχει αλλάξει κατά +1.14% την τελευταία ώρα, +1.05% τις τελευταίες 24 ώρες και +7.80% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Qualcomm (QCOMON) Πληροφορίες αγοράς

No.2234

$ 889.03K
$ 889.03K

$ 58.09K
$ 58.09K

$ 889.03K
$ 889.03K

4.84K
4.84K

4,839.04369187
4,839.04369187

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Qualcomm είναι $ 889.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.09K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του QCOMON είναι 4.84K, με συνολική προσφορά 4839.04369187. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 889.03K

Qualcomm (QCOMON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Qualcomm για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.909+1.05%
30 ημέρες$ +14.21+8.38%
60 Ημέρες$ +83.72+83.72%
90 Ημέρες$ +83.72+83.72%
Qualcomm Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το QCOMON κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.909 (+1.05%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Qualcomm Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +14.21 (+8.38%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Qualcomm Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το QCOMON άλλαξε κατά $ +83.72 (+83.72%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Qualcomm Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +83.72 (+83.72%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Qualcomm (QCOMON);

Ελέγξτε τώρα τη Qualcomm σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Qualcomm (QCOMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Qualcomm είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Qualcommεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεQCOMON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοQualcomm ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Qualcomm ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Qualcomm Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Qualcomm (QCOMON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Qualcomm (QCOMON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Qualcomm.

Ελέγξτε την Qualcomm πρόβλεψη τιμής τώρα!

Qualcomm (QCOMON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Qualcomm (QCOMON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του QCOMON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Qualcomm (QCOMON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Qualcomm? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Qualcomm στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

QCOMON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Qualcomm(QCOMON) σε VND
4,834,591.8
1 Qualcomm(QCOMON) σε AUD
A$279.2544
1 Qualcomm(QCOMON) σε GBP
139.6272
1 Qualcomm(QCOMON) σε EUR
157.9992
1 Qualcomm(QCOMON) σε USD
$183.72
1 Qualcomm(QCOMON) σε MYR
RM769.7868
1 Qualcomm(QCOMON) σε TRY
7,716.24
1 Qualcomm(QCOMON) σε JPY
¥28,109.16
1 Qualcomm(QCOMON) σε ARS
ARS$263,586.7584
1 Qualcomm(QCOMON) σε RUB
14,769.2508
1 Qualcomm(QCOMON) σε INR
16,308.8244
1 Qualcomm(QCOMON) σε IDR
Rp3,061,998.7752
1 Qualcomm(QCOMON) σε PHP
10,782.5268
1 Qualcomm(QCOMON) σε EGP
￡E.8,634.84
1 Qualcomm(QCOMON) σε BRL
R$986.5764
1 Qualcomm(QCOMON) σε CAD
C$257.208
1 Qualcomm(QCOMON) σε BDT
22,388.1192
1 Qualcomm(QCOMON) σε NGN
265,490.0976
1 Qualcomm(QCOMON) σε COP
$706,614.678
1 Qualcomm(QCOMON) σε ZAR
R.3,191.2164
1 Qualcomm(QCOMON) σε UAH
7,677.6588
1 Qualcomm(QCOMON) σε TZS
T.Sh.450,294.0456
1 Qualcomm(QCOMON) σε VES
Bs40,602.12
1 Qualcomm(QCOMON) σε CLP
$172,696.8
1 Qualcomm(QCOMON) σε PKR
Rs51,882.528
1 Qualcomm(QCOMON) σε KZT
97,000.4856
1 Qualcomm(QCOMON) σε THB
฿5,919.4584
1 Qualcomm(QCOMON) σε TWD
NT$5,656.7388
1 Qualcomm(QCOMON) σε AED
د.إ674.2524
1 Qualcomm(QCOMON) σε CHF
Fr146.976
1 Qualcomm(QCOMON) σε HKD
HK$1,427.5044
1 Qualcomm(QCOMON) σε AMD
֏70,067.1336
1 Qualcomm(QCOMON) σε MAD
.د.م1,695.7356
1 Qualcomm(QCOMON) σε MXN
$3,409.8432
1 Qualcomm(QCOMON) σε SAR
ريال688.95
1 Qualcomm(QCOMON) σε ETB
Br28,224.9036
1 Qualcomm(QCOMON) σε KES
KSh23,670.4848
1 Qualcomm(QCOMON) σε JOD
د.أ130.25748
1 Qualcomm(QCOMON) σε PLN
676.0896
1 Qualcomm(QCOMON) σε RON
лв810.2052
1 Qualcomm(QCOMON) σε SEK
kr1,743.5028
1 Qualcomm(QCOMON) σε BGN
лв310.4868
1 Qualcomm(QCOMON) σε HUF
Ft61,402.8984
1 Qualcomm(QCOMON) σε CZK
3,874.6548
1 Qualcomm(QCOMON) σε KWD
د.ك56.0346
1 Qualcomm(QCOMON) σε ILS
597.09
1 Qualcomm(QCOMON) σε BOB
Bs1,265.8308
1 Qualcomm(QCOMON) σε AZN
312.324
1 Qualcomm(QCOMON) σε TJS
SM1,686.5496
1 Qualcomm(QCOMON) σε GEL
497.8812
1 Qualcomm(QCOMON) σε AOA
Kz168,395.9148
1 Qualcomm(QCOMON) σε BHD
.د.ب68.895
1 Qualcomm(QCOMON) σε BMD
$183.72
1 Qualcomm(QCOMON) σε DKK
kr1,188.6684
1 Qualcomm(QCOMON) σε HNL
L4,817.1384
1 Qualcomm(QCOMON) σε MUR
8,403.3528
1 Qualcomm(QCOMON) σε NAD
$3,176.5188
1 Qualcomm(QCOMON) σε NOK
kr1,859.2464
1 Qualcomm(QCOMON) σε NZD
$319.6728
1 Qualcomm(QCOMON) σε PAB
B/.183.72
1 Qualcomm(QCOMON) σε PGK
K771.624
1 Qualcomm(QCOMON) σε QAR
ر.ق666.9036
1 Qualcomm(QCOMON) σε RSD
дин.18,566.7432
1 Qualcomm(QCOMON) σε UZS
soʻm2,187,142.5072
1 Qualcomm(QCOMON) σε ALL
L15,338.7828
1 Qualcomm(QCOMON) σε ANG
ƒ328.8588
1 Qualcomm(QCOMON) σε AWG
ƒ328.8588
1 Qualcomm(QCOMON) σε BBD
$367.44
1 Qualcomm(QCOMON) σε BAM
KM308.6496
1 Qualcomm(QCOMON) σε BIF
Fr537,013.56
1 Qualcomm(QCOMON) σε BND
$236.9988
1 Qualcomm(QCOMON) σε BSD
$183.72
1 Qualcomm(QCOMON) σε JMD
$29,404.386
1 Qualcomm(QCOMON) σε KHR
734,880
1 Qualcomm(QCOMON) σε KMF
Fr78,264.72
1 Qualcomm(QCOMON) σε LAK
3,993,912.9636
1 Qualcomm(QCOMON) σε LKR
රු55,773.7176
1 Qualcomm(QCOMON) σε MDL
L3,117.7284
1 Qualcomm(QCOMON) σε MGA
Ar823,855.596
1 Qualcomm(QCOMON) σε MOP
P1,466.0856
1 Qualcomm(QCOMON) σε MVR
2,810.916
1 Qualcomm(QCOMON) σε MWK
MK317,853.972
1 Qualcomm(QCOMON) σε MZN
MT11,739.708
1 Qualcomm(QCOMON) σε NPR
रु25,985.3568
1 Qualcomm(QCOMON) σε PYG
1,293,756.24
1 Qualcomm(QCOMON) σε RWF
Fr266,210.28
1 Qualcomm(QCOMON) σε SBD
$1,512.0156
1 Qualcomm(QCOMON) σε SCR
2,689.6608
1 Qualcomm(QCOMON) σε SRD
$7,073.22
1 Qualcomm(QCOMON) σε SVC
$1,602.0384
1 Qualcomm(QCOMON) σε SZL
L3,176.5188
1 Qualcomm(QCOMON) σε TMT
m643.02
1 Qualcomm(QCOMON) σε TND
د.ت540.87168
1 Qualcomm(QCOMON) σε TTD
$1,240.11
1 Qualcomm(QCOMON) σε UGX
Sh637,875.84
1 Qualcomm(QCOMON) σε XAF
Fr103,801.8
1 Qualcomm(QCOMON) σε XCD
$496.044
1 Qualcomm(QCOMON) σε XOF
Fr103,801.8
1 Qualcomm(QCOMON) σε XPF
Fr18,739.44
1 Qualcomm(QCOMON) σε BWP
P2,460.0108
1 Qualcomm(QCOMON) σε BZD
$367.44
1 Qualcomm(QCOMON) σε CVE
$17,462.586
1 Qualcomm(QCOMON) σε DJF
Fr32,518.44
1 Qualcomm(QCOMON) σε DOP
$11,769.1032
1 Qualcomm(QCOMON) σε DZD
د.ج23,878.0884
1 Qualcomm(QCOMON) σε FJD
$420.7188
1 Qualcomm(QCOMON) σε GNF
Fr1,583,666.4
1 Qualcomm(QCOMON) σε GTQ
Q1,403.6208
1 Qualcomm(QCOMON) σε GYD
$38,329.5036
1 Qualcomm(QCOMON) σε ISK
kr22,781.28

Qualcomm Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Qualcomm, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Qualcomm
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Qualcomm

Πόσο αξίζει το Qualcomm (QCOMON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή QCOMON στο USD είναι 183.72 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή QCOMON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του QCOMON σε USD είναι $ 183.72. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Qualcomm;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το QCOMON είναι $ 889.03K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QCOMON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του QCOMON είναι 4.84K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του QCOMON;
Το QCOMON πέτυχε τιμή ATH ύψους 204.5997025830302 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του QCOMON;
Το QCOMON είχε τιμή ATL ύψους 153.0239195419269 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του QCOMON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το QCOMON είναι $ 58.09K USD.
Θα ανέβει το QCOMON υψηλότερα φέτος;
Το QCOMON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την QCOMON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Qualcomm (QCOMON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$183.72
