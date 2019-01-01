PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το PortugalNationalTeam (POR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες PortugalNationalTeam (POR) One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.fpf.pt/pt/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Αγοράστε POR τώρα!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για PortugalNationalTeam (POR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Συνολική προμήθεια: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 4.93M $ 4.93M $ 4.93M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.37M $ 18.37M $ 18.37M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Τρέχουσα τιμή: $ 0.9219 $ 0.9219 $ 0.9219 Μάθετε περισσότερα για την τιμή PortugalNationalTeam (POR)

Tokenomics PortugalNationalTeam (POR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του PortugalNationalTeam (POR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός POR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα POR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του POR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του POR token!

Πώς να Αγοράσετε POR Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε PortugalNationalTeam (POR) στο χαρτοφυλάκιό σας;

PortugalNationalTeam (POR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών POR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών POR τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής POR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το POR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του POR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του POR Token τώρα!

