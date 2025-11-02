ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή PepsiCo είναι 146.86 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PEPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PEPON εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή PepsiCo είναι 146.86 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PEPON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PEPON εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το PEPON

Πληροφορίες Τιμής PEPON

Τι είναι το PEPON

Επίσημος Ιστότοπος PEPON

Tokenomics PEPON

Προβλέψεις Τιμών PEPON

Ιστορικό PEPON

Οδηγός Αγοράς PEPON

Μετατροπέας νομίσματος PEPON-σε-Fiat

Spot PEPON

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

PepsiCo Λογότ.

Τιμή PepsiCo(PEPON)

Live Τιμή 1 PEPON σε USD

$146.76
$146.76$146.76
-0.42%1D
USD
PepsiCo (PEPON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:10 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 146.5
$ 146.5$ 146.5
Κατώτ. 24H
$ 148.15
$ 148.15$ 148.15
Υψηλ. 24H

$ 146.5
$ 146.5$ 146.5

$ 148.15
$ 148.15$ 148.15

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.17%

-0.42%

-4.28%

-4.28%

PepsiCo (PEPON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 146.86. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PEPON μεταξύ ενός χαμηλού $ 146.5 και ενός υψηλού $ 148.15, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PEPON είναι $ 156.71583734346297, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 139.61853462367836.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PEPON έχει αλλάξει κατά -0.17% την τελευταία ώρα, -0.42% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.28% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

PepsiCo (PEPON) Πληροφορίες αγοράς

No.1777

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

$ 55.68K
$ 55.68K$ 55.68K

$ 2.25M
$ 2.25M$ 2.25M

15.34K
15.34K 15.34K

15,343.88155589
15,343.88155589 15,343.88155589

ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του PepsiCo είναι $ 2.25M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.68K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PEPON είναι 15.34K, με συνολική προσφορά 15343.88155589. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.25M

PepsiCo (PEPON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών PepsiCo για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.619-0.42%
30 ημέρες$ +3.64+2.54%
60 Ημέρες$ +46.86+46.86%
90 Ημέρες$ +46.86+46.86%
PepsiCo Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PEPON κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.619 (-0.42%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

PepsiCo Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +3.64 (+2.54%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

PepsiCo Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PEPON άλλαξε κατά $ +46.86 (+46.86%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

PepsiCo Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +46.86 (+46.86%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του PepsiCo (PEPON);

Ελέγξτε τώρα τη PepsiCo σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι PepsiCo (PEPON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

PepsiCo είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των PepsiCoεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPEPON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPepsiCo ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας PepsiCo ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

PepsiCo Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το PepsiCo (PEPON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία PepsiCo (PEPON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το PepsiCo.

Ελέγξτε την PepsiCo πρόβλεψη τιμής τώρα!

PepsiCo (PEPON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του PepsiCo (PEPON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PEPON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε PepsiCo (PEPON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε PepsiCo? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα PepsiCo στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PEPON σε Τοπικά Νομίσματα

1 PepsiCo(PEPON) σε VND
3,864,620.9
1 PepsiCo(PEPON) σε AUD
A$223.2272
1 PepsiCo(PEPON) σε GBP
111.6136
1 PepsiCo(PEPON) σε EUR
126.2996
1 PepsiCo(PEPON) σε USD
$146.86
1 PepsiCo(PEPON) σε MYR
RM615.3434
1 PepsiCo(PEPON) σε TRY
6,168.12
1 PepsiCo(PEPON) σε JPY
¥22,469.58
1 PepsiCo(PEPON) σε ARS
ARS$210,702.9792
1 PepsiCo(PEPON) σε RUB
11,806.0754
1 PepsiCo(PEPON) σε INR
13,036.7622
1 PepsiCo(PEPON) σε IDR
Rp2,447,665.6876
1 PepsiCo(PEPON) σε PHP
8,619.2134
1 PepsiCo(PEPON) σε EGP
￡E.6,902.42
1 PepsiCo(PEPON) σε BRL
R$788.6382
1 PepsiCo(PEPON) σε CAD
C$205.604
1 PepsiCo(PEPON) σε BDT
17,896.3596
1 PepsiCo(PEPON) σε NGN
212,224.4488
1 PepsiCo(PEPON) σε COP
$564,845.589
1 PepsiCo(PEPON) σε ZAR
R.2,550.9582
1 PepsiCo(PEPON) σε UAH
6,137.2794
1 PepsiCo(PEPON) σε TZS
T.Sh.359,950.9228
1 PepsiCo(PEPON) σε VES
Bs32,456.06
1 PepsiCo(PEPON) σε CLP
$138,048.4
1 PepsiCo(PEPON) σε PKR
Rs41,473.264
1 PepsiCo(PEPON) σε KZT
77,539.1428
1 PepsiCo(PEPON) σε THB
฿4,731.8292
1 PepsiCo(PEPON) σε TWD
NT$4,521.8194
1 PepsiCo(PEPON) σε AED
د.إ538.9762
1 PepsiCo(PEPON) σε CHF
Fr117.488
1 PepsiCo(PEPON) σε HKD
HK$1,141.1022
1 PepsiCo(PEPON) σε AMD
֏56,009.4668
1 PepsiCo(PEPON) σε MAD
.د.م1,355.5178
1 PepsiCo(PEPON) σε MXN
$2,725.7216
1 PepsiCo(PEPON) σε SAR
ريال550.725
1 PepsiCo(PEPON) σε ETB
Br22,562.1018
1 PepsiCo(PEPON) σε KES
KSh18,921.4424
1 PepsiCo(PEPON) σε JOD
د.أ104.12374
1 PepsiCo(PEPON) σε PLN
540.4448
1 PepsiCo(PEPON) σε RON
лв647.6526
1 PepsiCo(PEPON) σε SEK
kr1,393.7014
1 PepsiCo(PEPON) σε BGN
лв248.1934
1 PepsiCo(PEPON) σε HUF
Ft49,083.5492
1 PepsiCo(PEPON) σε CZK
3,097.2774
1 PepsiCo(PEPON) σε KWD
د.ك44.7923
1 PepsiCo(PEPON) σε ILS
477.295
1 PepsiCo(PEPON) σε BOB
Bs1,011.8654
1 PepsiCo(PEPON) σε AZN
249.662
1 PepsiCo(PEPON) σε TJS
SM1,348.1748
1 PepsiCo(PEPON) σε GEL
397.9906
1 PepsiCo(PEPON) σε AOA
Kz134,610.4074
1 PepsiCo(PEPON) σε BHD
.د.ب55.0725
1 PepsiCo(PEPON) σε BMD
$146.86
1 PepsiCo(PEPON) σε DKK
kr950.1842
1 PepsiCo(PEPON) σε HNL
L3,850.6692
1 PepsiCo(PEPON) σε MUR
6,717.3764
1 PepsiCo(PEPON) σε NAD
$2,539.2094
1 PepsiCo(PEPON) σε NOK
kr1,486.2232
1 PepsiCo(PEPON) σε NZD
$255.5364
1 PepsiCo(PEPON) σε PAB
B/.146.86
1 PepsiCo(PEPON) σε PGK
K616.812
1 PepsiCo(PEPON) σε QAR
ر.ق533.1018
1 PepsiCo(PEPON) σε RSD
дин.14,841.6716
1 PepsiCo(PEPON) σε UZS
soʻm1,748,333.0536
1 PepsiCo(PEPON) σε ALL
L12,261.3414
1 PepsiCo(PEPON) σε ANG
ƒ262.8794
1 PepsiCo(PEPON) σε AWG
ƒ262.8794
1 PepsiCo(PEPON) σε BBD
$293.72
1 PepsiCo(PEPON) σε BAM
KM246.7248
1 PepsiCo(PEPON) σε BIF
Fr429,271.78
1 PepsiCo(PEPON) σε BND
$189.4494
1 PepsiCo(PEPON) σε BSD
$146.86
1 PepsiCo(PEPON) σε JMD
$23,504.943
1 PepsiCo(PEPON) σε KHR
587,440
1 PepsiCo(PEPON) σε KMF
Fr62,562.36
1 PepsiCo(PEPON) σε LAK
3,192,608.6318
1 PepsiCo(PEPON) σε LKR
රු44,583.7588
1 PepsiCo(PEPON) σε MDL
L2,492.2142
1 PepsiCo(PEPON) σε MGA
Ar658,564.298
1 PepsiCo(PEPON) σε MOP
P1,171.9428
1 PepsiCo(PEPON) σε MVR
2,246.958
1 PepsiCo(PEPON) σε MWK
MK254,082.486
1 PepsiCo(PEPON) σε MZN
MT9,384.354
1 PepsiCo(PEPON) σε NPR
रु20,771.8784
1 PepsiCo(PEPON) σε PYG
1,034,188.12
1 PepsiCo(PEPON) σε RWF
Fr212,800.14
1 PepsiCo(PEPON) σε SBD
$1,208.6578
1 PepsiCo(PEPON) σε SCR
2,150.0304
1 PepsiCo(PEPON) σε SRD
$5,654.11
1 PepsiCo(PEPON) σε SVC
$1,280.6192
1 PepsiCo(PEPON) σε SZL
L2,539.2094
1 PepsiCo(PEPON) σε TMT
m514.01
1 PepsiCo(PEPON) σε TND
د.ت432.35584
1 PepsiCo(PEPON) σε TTD
$991.305
1 PepsiCo(PEPON) σε UGX
Sh509,897.92
1 PepsiCo(PEPON) σε XAF
Fr82,975.9
1 PepsiCo(PEPON) σε XCD
$396.522
1 PepsiCo(PEPON) σε XOF
Fr82,975.9
1 PepsiCo(PEPON) σε XPF
Fr14,979.72
1 PepsiCo(PEPON) σε BWP
P1,966.4554
1 PepsiCo(PEPON) σε BZD
$293.72
1 PepsiCo(PEPON) σε CVE
$13,959.043
1 PepsiCo(PEPON) σε DJF
Fr25,994.22
1 PepsiCo(PEPON) σε DOP
$9,407.8516
1 PepsiCo(PEPON) σε DZD
د.ج19,087.3942
1 PepsiCo(PEPON) σε FJD
$336.3094
1 PepsiCo(PEPON) σε GNF
Fr1,265,933.2
1 PepsiCo(PEPON) σε GTQ
Q1,122.0104
1 PepsiCo(PEPON) σε GYD
$30,639.4018
1 PepsiCo(PEPON) σε ISK
kr18,210.64

PepsiCo Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του PepsiCo, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος PepsiCo
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με PepsiCo

Πόσο αξίζει το PepsiCo (PEPON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PEPON στο USD είναι 146.86 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PEPON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PEPON σε USD είναι $ 146.86. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του PepsiCo;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PEPON είναι $ 2.25M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEPON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PEPON είναι 15.34K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PEPON;
Το PEPON πέτυχε τιμή ATH ύψους 156.71583734346297 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PEPON;
Το PEPON είχε τιμή ATL ύψους 139.61853462367836 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PEPON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PEPON είναι $ 55.68K USD.
Θα ανέβει το PEPON υψηλότερα φέτος;
Το PEPON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PEPON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:30:10 (UTC+8)

PepsiCo (PEPON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής PEPON-σε-USD

Ποσό

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 146.86 USD

Συναλλαγή PEPON

PEPON/USDT
$146.76
$146.76$146.76
-0.42%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,835.54
$110,835.54$110,835.54

+0.49%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,881.55
$3,881.55$3,881.55

-0.35%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.03027
$0.03027$0.03027

+0.73%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-0.32%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.02%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,835.54
$110,835.54$110,835.54

+0.49%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,881.55
$3,881.55$3,881.55

-0.35%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$90.98
$90.98$90.98

+28.30%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.81
$185.81$185.81

-0.32%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5219
$2.5219$2.5219

+0.83%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7120
$0.7120$0.7120

+1,324.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05625
$0.05625$0.05625

+181.25%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07824
$0.07824$0.07824

-7.24%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.7120
$0.7120$0.7120

+1,324.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000012
$0.000000000000000000000012$0.000000000000000000000012

+140.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0044532
$0.0044532$0.0044532

+118.32%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.538946
$2.538946$2.538946

+76.89%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07101
$0.07101$0.07101

+63.01%