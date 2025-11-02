ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Pandu Pandas είναι 0.00006392 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο PANDU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής PANDU εύκολα στη MEXC τώρα.

Pandu Pandas Λογότ.

Τιμή Pandu Pandas(PANDU)

Live Τιμή 1 PANDU σε USD

$0.00006392
-9.74%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:35 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00005932
Κατώτ. 24H
$ 0.00007171
Υψηλ. 24H

$ 0.00005932
$ 0.00007171
$ 0.0002790700975526
$ 0.00000048806902605
+4.44%

-9.74%

-19.29%

-19.29%

Pandu Pandas (PANDU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00006392. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές PANDU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00005932 και ενός υψηλού $ 0.00007171, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του PANDU είναι $ 0.0002790700975526, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000048806902605.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το PANDU έχει αλλάξει κατά +4.44% την τελευταία ώρα, -9.74% τις τελευταίες 24 ώρες και -19.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pandu Pandas (PANDU) Πληροφορίες αγοράς

No.1336

$ 6.16M
$ 122.38K
$ 6.39M
96.37B
99,999,377,352
99,999,377,352
96.37%

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pandu Pandas είναι $ 6.16M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 122.38K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του PANDU είναι 96.37B, με συνολική προσφορά 99999377352. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.39M

Pandu Pandas (PANDU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Pandu Pandas για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000068976-9.74%
30 ημέρες$ -0.00003818-37.40%
60 Ημέρες$ +0.00004392+219.60%
90 Ημέρες$ +0.00004392+219.60%
Pandu Pandas Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το PANDU κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000068976 (-9.74%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Pandu Pandas Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00003818 (-37.40%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Pandu Pandas Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το PANDU άλλαξε κατά $ +0.00004392 (+219.60%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Pandu Pandas Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00004392 (+219.60%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Pandu Pandas (PANDU);

Ελέγξτε τώρα τη Pandu Pandas σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Pandu Pandas (PANDU)

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Pandu Pandasεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεPANDU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPandu Pandas ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Pandu Pandas ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Pandu Pandas Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Pandu Pandas (PANDU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Pandu Pandas (PANDU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Pandu Pandas.

Ελέγξτε την Pandu Pandas πρόβλεψη τιμής τώρα!

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pandu Pandas (PANDU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του PANDU token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Pandu Pandas (PANDU)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Pandu Pandas? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Pandu Pandas στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

PANDU σε Τοπικά Νομίσματα

Pandu Pandas Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Pandu Pandas, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Pandu Pandas
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Pandu Pandas

Πόσο αξίζει το Pandu Pandas (PANDU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή PANDU στο USD είναι 0.00006392 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή PANDU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του PANDU σε USD είναι $ 0.00006392. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Pandu Pandas;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το PANDU είναι $ 6.16M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PANDU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του PANDU είναι 96.37B USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του PANDU;
Το PANDU πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.0002790700975526 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του PANDU;
Το PANDU είχε τιμή ATL ύψους 0.00000048806902605 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του PANDU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το PANDU είναι $ 122.38K USD.
Θα ανέβει το PANDU υψηλότερα φέτος;
Το PANDU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την PANDU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:29:35 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

