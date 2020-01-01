Optimus (OPTIMUS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Optimus (OPTIMUS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Optimus (OPTIMUS) OPTIMUS is inspired by Elon Musk’s newest creation. They are building a decentralised AI venture fund and incubator. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.optimustoken.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://uploads-ssl.webflow.com/63cefa808d6cf9699675140d/6404da68e2cfd9e176f8f695_Optimus%20AI%20Whitepaper%20v1.0.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x562e362876c8aee4744fc2c6aac8394c312d215d Αγοράστε OPTIMUS τώρα!

Optimus (OPTIMUS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Optimus (OPTIMUS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.69M $ 2.69M $ 2.69M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.62 $ 0.62 $ 0.62 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 $ 0.00004922259349794 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0269 $ 0.0269 $ 0.0269 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Optimus (OPTIMUS)

Tokenomics Optimus (OPTIMUS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Optimus (OPTIMUS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός OPTIMUS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα OPTIMUS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του OPTIMUS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του OPTIMUS token!

Πώς να Αγοράσετε OPTIMUS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Optimus (OPTIMUS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς OPTIMUS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε OPTIMUS στη MEXC τώρα!

Optimus (OPTIMUS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών OPTIMUS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών OPTIMUS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής OPTIMUS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το OPTIMUS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του OPTIMUS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του OPTIMUS Token τώρα!

