Ontology Token (ONT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ontology Token (ONT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες Ontology Token (ONT) Η Οντολογία είναι ένα νέο έργο blockchain δημοσίου υψηλής απόδοσης και μια πλατφόρμα συνεργασίας εμπιστοσύνης κατανομής. Η Οντολογία παρέχει νέους δημόσιους blockchain υψηλής απόδοσης που περιλαμβάνουν μια σειρά ολοκληρωμένων κατανεμημένων λογιστικών και συστημάτων έξυπνων συμβολαίων. Το πλαίσιο blockchain της Οντολογίας υποστηρίζει δημόσια συστήματα blockchain και μπορεί να προσαρμόζει διαφορετικά δημόσια blockchains για διαφορετικές εφαρμογές. Η Οντολογία υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ αλυσίδων δικτύων με τις διάφορες ομάδες πρωτοκόλλου της. Η Οντολογία θα παρέχει συνεχώς κοινά modules στην υποκείμενη υποδομή για διάφορα είδη κατανεμημένων σεναρίων, όπως αυτά για την κατανεμημένη αναγνώριση ψηφιακής ταυτότητας, το πρωτόκολλο ανταλλαγής δεδομένων και άλλα. Βασιζόμενη στις απαιτήσεις συγκεκριμένου σεναρίου, η Οντολογία θα συνεχίσει να αναπτύσσει νέα κοινά modules. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ont.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.ont.io Block Explorer: https://explorer.ont.io/ Αγοράστε ONT τώρα!

Ontology Token (ONT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ontology Token (ONT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 123.30M $ 123.30M $ 123.30M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 914.70M $ 914.70M $ 914.70M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 134.80M $ 134.80M $ 134.80M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 $ 0.1058056271007376 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1348 $ 0.1348 $ 0.1348 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ontology Token (ONT)

Tokenomics Ontology Token (ONT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ontology Token (ONT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ONT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ONT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ONT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ONT token!

Πώς να Αγοράσετε ONT Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Ontology Token (ONT) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς ONT, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε ONT στη MEXC τώρα!

Ontology Token (ONT) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ONT βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ONT τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ONT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ONT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ONT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ONT Token τώρα!

