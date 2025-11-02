ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή NVIDIA xStock είναι 203.76 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο NVDAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής NVDAX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή NVIDIA xStock(NVDAX)

Live Τιμή 1 NVDAX σε USD

$203.76
+0.26%1D
USD
NVIDIA xStock (NVDAX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:26:44 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 202.16
Κατώτ. 24H
$ 204.98
Υψηλ. 24H

$ 202.16
$ 204.98
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
-0.20%

+0.26%

+9.53%

+9.53%

NVIDIA xStock (NVDAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 203.76. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές NVDAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 202.16 και ενός υψηλού $ 204.98, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του NVDAX είναι $ 211.55444406079573, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 150.17117069595338.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το NVDAX έχει αλλάξει κατά -0.20% την τελευταία ώρα, +0.26% τις τελευταίες 24 ώρες και +9.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

NVIDIA xStock (NVDAX) Πληροφορίες αγοράς

No.827

$ 21.10M
$ 59.20K
$ 21.10M
103.55K
--
103,553.68897965
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του NVIDIA xStock είναι $ 21.10M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 59.20K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του NVDAX είναι 103.55K, με συνολική προσφορά 103553.68897965. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.10M

NVIDIA xStock (NVDAX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών NVIDIA xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.5284+0.26%
30 ημέρες$ +14.65+7.74%
60 Ημέρες$ +32.37+18.88%
90 Ημέρες$ +27.99+15.92%
NVIDIA xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το NVDAX κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.5284 (+0.26%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

NVIDIA xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +14.65 (+7.74%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

NVIDIA xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το NVDAX άλλαξε κατά $ +32.37 (+18.88%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

NVIDIA xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +27.99 (+15.92%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του NVIDIA xStock (NVDAX);

Ελέγξτε τώρα τη NVIDIA xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των NVIDIA xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεNVDAX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοNVIDIA xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας NVIDIA xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

NVIDIA xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το NVIDIA xStock (NVDAX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία NVIDIA xStock (NVDAX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το NVIDIA xStock.

Ελέγξτε την NVIDIA xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

NVIDIA xStock (NVDAX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του NVIDIA xStock (NVDAX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του NVDAX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε NVIDIA xStock (NVDAX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε NVIDIA xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα NVIDIA xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

NVDAX σε Τοπικά Νομίσματα

1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε VND
5,361,944.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AUD
A$309.7152
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε GBP
154.8576
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε EUR
175.2336
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε USD
$203.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MYR
RM853.7544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TRY
8,557.92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε JPY
¥31,175.28
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ARS
ARS$292,338.5472
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε RUB
16,380.2664
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε INR
18,087.7752
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε IDR
Rp3,395,998.6416
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PHP
11,958.6744
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε EGP
￡E.9,576.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BRL
R$1,094.1912
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε CAD
C$285.264
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BDT
24,830.1936
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε NGN
294,449.5008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε COP
$783,691.524
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ZAR
R.3,539.3112
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε UAH
8,515.1304
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TZS
T.Sh.499,411.6848
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε VES
Bs45,030.96
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε CLP
$191,534.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PKR
Rs57,541.824
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε KZT
107,581.2048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε THB
฿6,565.1472
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TWD
NT$6,273.7704
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AED
د.إ747.7992
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε CHF
Fr163.008
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε HKD
HK$1,583.2152
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AMD
֏77,709.9888
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MAD
.د.م1,880.7048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MXN
$3,781.7856
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SAR
ريال764.1
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ETB
Br31,303.6488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε KES
KSh26,252.4384
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε JOD
د.أ144.46584
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PLN
749.8368
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε RON
лв898.5816
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SEK
kr1,933.6824
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BGN
лв344.3544
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε HUF
Ft68,100.6672
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε CZK
4,297.2984
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε KWD
د.ك62.1468
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ILS
662.22
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BOB
Bs1,403.9064
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AZN
346.392
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TJS
SM1,870.5168
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε GEL
552.1896
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AOA
Kz186,764.3784
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BHD
.د.ب76.41
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BMD
$203.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε DKK
kr1,318.3272
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε HNL
L5,342.5872
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MUR
9,319.9824
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε NAD
$3,523.0104
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε NOK
kr2,062.0512
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε NZD
$354.5424
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PAB
B/.203.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PGK
K855.792
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε QAR
ر.ق739.6488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε RSD
дин.20,591.9856
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε UZS
soʻm2,425,713.8976
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ALL
L17,011.9224
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ANG
ƒ364.7304
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε AWG
ƒ364.7304
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BBD
$407.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BAM
KM342.3168
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BIF
Fr595,590.48
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BND
$262.8504
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BSD
$203.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε JMD
$32,611.788
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε KHR
815,040
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε KMF
Fr86,801.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε LAK
4,429,565.1288
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε LKR
රු61,857.4608
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MDL
L3,457.8072
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MGA
Ar913,720.968
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MOP
P1,626.0048
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MVR
3,117.528
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MWK
MK352,525.176
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε MZN
MT13,020.264
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε NPR
रु28,819.8144
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε PYG
1,434,877.92
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε RWF
Fr295,248.24
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SBD
$1,676.9448
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SCR
2,983.0464
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SRD
$7,844.76
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SVC
$1,776.7872
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε SZL
L3,523.0104
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TMT
m713.16
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TND
د.ت599.86944
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε TTD
$1,375.38
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε UGX
Sh707,454.72
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε XAF
Fr115,124.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε XCD
$550.152
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε XOF
Fr115,124.4
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε XPF
Fr20,783.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BWP
P2,728.3464
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε BZD
$407.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε CVE
$19,367.388
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε DJF
Fr36,065.52
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε DOP
$13,052.8656
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε DZD
د.ج26,482.6872
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε FJD
$466.6104
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε GNF
Fr1,756,411.2
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε GTQ
Q1,556.7264
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε GYD
$42,510.4488
1 NVIDIA xStock(NVDAX) σε ISK
kr25,266.24

NVIDIA xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του NVIDIA xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος NVIDIA xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με NVIDIA xStock

Πόσο αξίζει το NVIDIA xStock (NVDAX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή NVDAX στο USD είναι 203.76 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή NVDAX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του NVDAX σε USD είναι $ 203.76. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του NVIDIA xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το NVDAX είναι $ 21.10M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVDAX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του NVDAX είναι 103.55K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του NVDAX;
Το NVDAX πέτυχε τιμή ATH ύψους 211.55444406079573 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του NVDAX;
Το NVDAX είχε τιμή ATL ύψους 150.17117069595338 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του NVDAX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το NVDAX είναι $ 59.20K USD.
Θα ανέβει το NVDAX υψηλότερα φέτος;
Το NVDAX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την NVDAX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:26:44 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

