NPC Solana (NPCS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το NPC Solana (NPCS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες NPC Solana (NPCS) Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.solananpc.com Block Explorer: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK Αγοράστε NPCS τώρα!

NPC Solana (NPCS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NPC Solana (NPCS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Συνολική προμήθεια: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 $ 0.002798794269498348 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003266 $ 0.003266 $ 0.003266 Μάθετε περισσότερα για την τιμή NPC Solana (NPCS)

Tokenomics NPC Solana (NPCS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του NPC Solana (NPCS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός NPCS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα NPCS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NPCS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NPCS token!

Πώς να Αγοράσετε NPCS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε NPC Solana (NPCS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς NPCS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε NPCS στη MEXC τώρα!

NPC Solana (NPCS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NPCS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών NPCS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής NPCS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NPCS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NPCS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του NPCS Token τώρα!

