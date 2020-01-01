NEAR (NEAR) Tokenomics
Πληροφορίες NEAR (NEAR)
NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
NEAR (NEAR) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για NEAR (NEAR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Σε βάθος δομή Token NEAR (NEAR)
Εντρυφήστε στον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται, κατανέμονται και ξεκλειδώνονται τα token NEAR. Αυτή η ενότητα υπογραμμίζει βασικές πτυχές της οικονομικής δομής του token: χρησιμότητα, κίνητρα και κατοχύρωση.
NEAR Protocol’s token economics are designed to support a decentralized, scalable, and sustainable ecosystem. Below is a comprehensive analysis of its issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms, with relevant tables and detailed explanations.
Issuance Mechanism
- Genesis Supply: NEAR launched with an initial supply of 1 billion NEAR tokens at its Token Generation Event (TGE) in April 2020.
- Inflation: NEAR is an inflationary token, with a fixed ~5% annual inflation rate based on the total token supply. This inflation is used to pay network validators and support protocol operations.
- Dynamic Inflation: Actual inflation can be lower than 5% due to the burning of transaction and storage fees. If network usage is high, the protocol can even become deflationary.
Issuance and Inflation Table
|Avg # of Tx/Day
|Min NEAR in Fees/Day
|NEAR Mint/Day
|Annual Inflation
|1,000
|0.1
|136,986
|5.000%
|10,000
|1
|136,985
|5.000%
|100,000
|10
|136,976
|5.000%
|1,000,000
|100
|136,886
|4.996%
|10,000,000
|1,000
|135,986
|4.964%
|100,000,000
|10,000
|126,986
|4.635%
|1,000,000,000
|100,000
|36,986
|1.350%
|1,500,000,000
|150,000
|-13,014
|-0.475%
|2,000,000,000
|200,000
|-63,014
|-2.300%
This table demonstrates how increased network usage (and thus more fees burned) can reduce or even reverse inflation.
Allocation Mechanism
At genesis, the 1 billion NEAR tokens were allocated as follows (as of Dec. 18, 2024):
|Allocation Category
|Amount (NEAR)
|% of Initial Supply
|Community Grants & Programs
|172,000,000
|17.20%
|Operations Grants
|114,000,000
|11.40%
|Foundation Endowment
|100,000,000
|10.00%
|Early Ecosystem
|117,000,000
|11.70%
|Community Treasury (2023)
|~5,660,000
|~0.57%
- Note: The project team controls the above allocations, but wallet addresses are not publicly disclosed. Allocation values may differ from initial allocations due to subsequent distributions and vesting.
Usage and Incentive Mechanism
- Staking & Delegation: NEAR is a Proof-of-Stake network. Validators stake NEAR to secure the network and earn rewards. Token holders can delegate their NEAR to validators.
- Transaction Fees: NEAR is used to pay for computation and storage on the network. 70% of transaction fees are burned, and 30% are rebated to smart contracts involved in the transaction.
- Medium of Exchange & Unit of Account: NEAR is used across applications for payments, access, and as a unit of account.
- Governance (Future): A proposal is under discussion to introduce vote-escrowed NEAR (veNEAR), where users lock NEAR to gain voting power and governance rewards.
Locking Mechanism
- Staking Lock: NEAR tokens staked for network validation are locked for the duration of the staking period.
- veNEAR (Proposed): Under the proposed governance framework, users can lock NEAR for veNEAR, a non-transferable token granting voting power. The lock duration ranges from a minimum of 3 months to a maximum of 48 months. Rewards for veNEAR holders are sourced from the protocol treasury and inflation.
Unlocking Time
- Staking Unlock: Staked NEAR can be unstaked according to protocol rules, typically after a set unbonding period.
- veNEAR Unlock (Proposed): Locked NEAR for veNEAR will be unlocked after the chosen lock duration (3–48 months), after which the original NEAR can be withdrawn.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|~5% annual inflation, adjusted by transaction fee burns
|Allocation
|Community, operations, foundation, ecosystem, treasury
|Usage
|Staking, transaction fees, payments, governance (future)
|Incentives
|Validator rewards (90% of inflation), protocol treasury (10% of inflation), veNEAR APY
|Locking
|Staking lock, veNEAR lock (3–48 months, proposed)
|Unlocking
|Unstaking period for validators; veNEAR unlocks after lock duration
Additional Notes
- Deflationary Potential: If network usage is high, the burning of transaction fees can outpace inflation, making NEAR deflationary.
- Governance Evolution: The veNEAR proposal, if adopted, will further decentralize governance and introduce new incentive structures.
This comprehensive overview covers NEAR Protocol’s token economics, including all major mechanisms and their implications for users, validators, and the broader ecosystem.
Tokenomics NEAR (NEAR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του NEAR (NEAR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός NEAR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα NEAR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του NEAR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του NEAR token!
Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών NEAR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.
Πρόβλεψη Τιμής NEAR
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το NEAR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του NEAR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
