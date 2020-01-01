Mystery (MYSTERY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mystery (MYSTERY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mystery (MYSTERY) Matt Furie's first publication, The Night Riders, features four unique characters: a frog, a rat, a dragon, and a bat/rat-like creature. This wordless, dreamlike narrative follows these characters through a fantastical landscape. Due to the lack of any text in the book, there has been much speculation about the names of the characters. After extensive research, it has been revealed that the true name of the frog character is "Mystery," and the names of the other three main characters have also come to light. This discovery adds more fascinating details to the fantastical world of The Night Riders. Επίσημη ιστοσελίδα: https://furies-mystery.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974 Αγοράστε MYSTERY τώρα!

Mystery (MYSTERY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mystery (MYSTERY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Συνολική προμήθεια: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 $ 0.00000007767 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 $ 0.000000000835682667 Τρέχουσα τιμή: $ 0.000000002588 $ 0.000000002588 $ 0.000000002588 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mystery (MYSTERY)

Tokenomics Mystery (MYSTERY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mystery (MYSTERY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MYSTERY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MYSTERY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MYSTERY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MYSTERY token!

